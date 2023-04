Un incendie ravage six hectares de forêt dans le sud de la Charente-Maritime

Un incendie a ravagé six hectares de pins vieux de 15 ans, dimanche soir au sud de la Charente-Maritime, dans une zone très boisée sur la commune de La Barde limitrophe de la Gironde et de la Dordogne.

le feu s'est déclenché à 18h sur un terrain vallonné et difficile d'accès selon les pompiers. Il était fixé à 21 heures mais plusieurs foyers persistaient encore sous la tourbe. Il ne reste plus sur place ce lundi matin qu'une surveillance.

Les pompiers ont engagé de gros moyens, en partie venus de Gironde pour éviter la propagation de cet incendie. Ils étaient plus de 80 au plus fort de l'incendie. Un hélicoptère est également intervenu.