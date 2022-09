Un incident sur le réseau d'eau potable touche plusieurs communes des Balcons du Dauphiné en Nord-Isère

L'eau du robinet n'est plus consommable ce vendredi soir dans plusieurs communes des Balcons-du-Dauphiné en Nord-Isère. Il y a eu un incident sur le réseau d'eau potable alerte la communauté de commune sur sa page Facebook. Des mesures de désinfection du réseau sont en cours depuis la fin de journée.

On ne connaît pas pour l'instant la nature de ce problème sur le réseau mais si vous êtes concernés, vous devriez recevoir un message qui vous demande de ne pas boire l'eau du robinet. Elle n'est pas utilisable non plus pour se brosser les dents ou laver les aliments, sauf si vous la faites bouillir pendant au moins dix minutes avant de l'utiliser. La cuisson des légumes par exemple n'est donc pas remise en cause.

La liste des communes concernées

Cette liste peut être mise à jour sur la page Facebook de la communauté de commune des Balcons du Dauphiné.

Charette

Saint-Romain-de-Jalionas

Parmilieu

Hières-sur-Amby

Courtenay (hameau de Boulieu uniquement)

Annoisin-Chatelans

Saint-Baudille-de-la-Tour

Optevoz