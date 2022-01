11 étapes avec un parcours de 28 kilomètres, voilà ce qui attend Cédric Bellaud. Cet infirmier qui habite à Saint-Mars-de-Coutais participe cette année à la plus grande course de chiens de traîneau. Le départ de la compétition est donné ce dimanche.

Un infirmier de Loire-Atlantique participe à la plus grande course de chiens de traîneau

Illustration. La Grande Odyssée est la plus grande course de chiens de traîneau

C'est la plus grande course de chiens de traîneau qui commence ce dimanche et un infirmier de Loire-Atlantique y participe. Cédric Bellaud habite à Saint-Mars-de-Coutais, bien loin des reliefs et de la neige de Savoie. Mais il s'entraîne depuis des mois pour cette compétition hors normes de 28 kilomètres en 11 étapes. Pour lui c'est une véritable passion, mais le climat de notre région ne lui facilite pas la tâche.

"Le début des entraînements dépend des températures matinales, alors généralement on commence en septembre, explique-t-il. Cela nous permet de commencer à sortir les chiens et les entraîner avant d'arriver à des sorties de 25 kilomètres quatre à cinq fois dans la semaine." Des conditions physiques importantes pour les animaux qu'il faut entretenir, mais Cédric Bellaud aussi doit se mettre à la tâche. Ce sport requiert d'être dans une forme impeccable pour tenir la distance en poussant le traîneau.

Infirmier le jour, musher la nuit

Il y a de nombreux risques comme le raconte Cédric, par exemple un animal qui se blesse dans la dernière semaine. "On essaie de se ménager et même pendant la course, on va essayer d'arriver au bout avec une équipe complète", dit-il. Un loisir avant tout, puisque ce quadragénaire reste infirmier libéral au quotidien.

Pendant l'année, Cédric Bellaud entraîne ses chiens dans les marais du lac de Grandlieu - Cédric Bellaud

"L'année dernière je n'avais pas pu participer, avec le confinement j'étais trop pris par mon travail, se souvient-il. J'ai essayé de faire au mieux pour la préparation cette année, mais avec la période difficile mon travail reste la priorité." Mener le traîneau, c'est ce que l'on appelle être "musher", un poste difficile, surtout avec le temps que cela demande. Même si Cédric Bellaud sait qu'il n'est pas dans les meilleures conditions, il est heureux de prendre part à la course. "Cela va me permettre de me vider la tête", souffle ce dernier.

En famille

Cette course, il va l'effectuer avec cinq ou six de ses huit chiens, des Husky de Sibérie. Une fois arrivé en montagne, le groupe s'amuse. "Les chiens sont toujours très contents d'arriver dans la neige, décrit Cédric Bellaud. La première chose qu'ils font en général c'est se rouler dans la poudreuse et les températures leurs conviennent beaucoup mieux que chez nous !"

Un Husky de neige, ce sont les chiens utilisés pour ces courses de traîneau © Radio France - Coline Mollard

Ce changement d'environnement demande une attention particulière. Le beau-père, Gérard Sorin, file un coup de main à Cédric pour prendre soin des chiens. "Je suis souvent sur les courses qu'il fait pour la préparation afin que Cédric puisse partir sur le parcours, explique le beau-père. Je m'occupe de mettre les harnais, attacher les chiens et enfin les emmener sur la piste en attendant le top départ."