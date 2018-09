Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Il compte bien rester là le temps qu'il faudra. Florent Regal, infirmier libéral à Cherbourg, s'est installé devant la CPAM de Cherbourg ce mardi 11 septembre 2018 et se met en grève de la faim illimitée pour protester contre un contrôle de l'organisme qui lui réclame encore 6.500 euros.

En mars dernier, il avait déjà mené une action coup de poing en s'enchaînant aux bureaux de la direction de la CPAM qui lui réclamait alors 15.000 euros de remboursement. Après examen du dossier, la caisse réclame encore 6500 euros, pour des soins qu'elle n'avait pas à payer. Une somme que l'infirmier conteste, comme la première. Il assure que depuis ce lundi 10 septembre 2018 la CPAM lui a retenu de l'argent de soins effectués ce mois-ci pour payer cette somme.

"Aujourd'hui on ne peut plus travailler dans la sérénité, c'est un harcèlement permanent de la profession. On est toujours en port-à-faux entre ce que nous demandent les médecins, ce qui est dans notre nomenclature ou pas. On veut recommencer à soigner sans avoir cette pression permanente, sans avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête. " A l'époque, la CPAM de la Manche avait estimé qu'il s'agissait d'un contrôle normale et s'était dit prête à continuer de dialoguer avec l'infirmier.