Un ingénieur en aéronautique marseillais au départ de la Transat Jacques Vabre le 27 octobre prochain

Marseille, France

"Ingénieur en aéronautique le jour et skipper la nuit", c'est ainsi que se définit en souriant Mathieu Claveau. Né en Ardèche, élevé en Lozère, Mathieu découvre la mer par l'intermédiaire de son papa originaire de Bretagne "et plein de revues de bateau dans le salon" précise t'il. Ses premiers pas sur un bateau familial se font à l'âge de 10 ans et c'est le déclic. Ensuite, parallèlement à ses études d'ingénieur, il enchaîne les régates en équipage et découvre la course au large, avec en 2008 la Marseille-Alger "qui m'a vraiment donné le virus et l'envie d'aller plus loin". L'an dernier, bien que le seul amateur de cette course, il réussit son premier défi sportif en terminant en 15e position de l'AG2R 2018, face aux meilleurs de la discipline.

"Avec mon père on a appris la voile dans les livres" - Mathieu Claveau, skipper

Mathieu Claveau se dit "autodidacte de la mer" ajoutant que "dès qu'on sort de la zone de confort, on apprend, j'ai fait des découvertes par moi même, en lisant beaucoup" même si il reconnait que sa formation d'ingénieur aéronautique l'aide beaucoup aussi, les bateaux étant de plus en plus techniques. Son souhait de carrière était d'ailleurs "d'allier l'ingénierie aéronautique au monde du naval, avec les bateaux volants, le lien est quasiment fait".

Prendre la mer, Agir pour la Forêt

Cette transat Jacques Vabre, Mathieu reconnait en avoir rêvé depuis tout petit, devant la télé en fabriquant des bateaux en Lego : "Prendre le départ aux côtés des grands noms de la voile, c'est intimidant mais super intéressant au niveau de l'apprentissage et de l'expérience". Skipper amateur mais éclairé, Mathieu avec son coéquipier Christophe Fialon originaire de Briançon, se sont engagés au profit de la gestion durable de nos forêts. Parrain de l’association « cœur de forêt », il a d’ailleurs donné à son bateau, un Class40, le nom de « Prendre la mer, Agir pour la forêt" pour sensibiliser le public sur la déforestation. et Mathieu Claveau d'ajouter "porter les valeurs de préservation des forets avec une arrivée au Brésil, cela prend malheureusement davantage de sens aujourd’hui ".