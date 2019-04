Un inventeur francilien sélectionné pour le prestigieux salon international de Genève

Île-de-France, France

C'est avec "beaucoup de fierté" que Bernard Ghnassia s'est envolé pour la Suisse. Il figure parmi les 17 inventeurs français invités à exposer leur création au 47e salon international des inventions, qui se tient du 10 au 14 avril au Palexpo de Genève. Avec 800 exposants et plus d'un millier d'inventions présentées, c'est le plus important marché d’innovations au monde. 31.000 visiteurs dont beaucoup de professionnels sont attendus. Une opportunité unique pour cet inventeur francilien de faire connaître son "Compartimenteur" pour tenter de transformer le prototype en un business rentable.

Un contenant pratique et réutilisable

Agacé par le gaspillage, ce photographe de 57 ans -ingénieur de formation- a imaginé une bouteille 4 en 1 réutilisable et évidemment recyclable. "C'est un peu le stylo 4 couleurs de la bouteille" dit-il dans un sourire. Idéal "pour un pique-nique par exemple", ce contenant à plusieurs compartiments (il en a breveté jusqu'à 12) existe aussi en canette et en tube. Mais c'est la bouteille en plastique qui a été primée d'une médaille d'argent au concours Lépine 2018.

Il a déjà investi 10.000 euros

Pour l'instant, son invention ne lui a strictement rien rapporté. Bernard Ghnassia a même dépensé 10.000 euros pour financer son développement, la recherche d'une usine de production en Roumanie, et son séjour à Genève. "En France, les inventeurs ne sont pas aidés, explique-t-il. Je n'ai rien touché ni de l'Etat, ni de la région, ni du département du Val-de-Marne. Le seul frein pour développer une invention, c'est les moyens". D'où l'importance de convaincre des distributeurs, voire des industriels. Au pire, Bernard Ghnassia n'exclut pas de vendre ses brevets. En attendant, ce touche-à-tout, qui est aussi chanteur à ses heures, est optimiste : il espère lancer la production dès le mois de mai.