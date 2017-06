Un adolescent isérois a plus de 6 000 mètres en hommage aux victimes de Nice

Vincent, de La Murette (Isère) près de Voiron, fêtera ses 16 ans dans le Stok Kangri, un sommet himalayen, en participant à une expédition hommage aux victimes de la promenade des anglais.

A bientôt 16 ans Vincent n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas a se lancer dans un défi "autant physique que moral". L'adolescent de La Murette, dans le Pays Voironnais, s'envole ce mardi pour l'Inde. Destination finale le Stok Kangri dans l'Himalaya à 6 153 mètres d'altitude. Avec 17 autres membres des associations "Promenade des anges" et "Exploits sans frontière".

"L''Inde c'est un pays où je suis déjà allé deux fois et je trouve ça très beau et puis l'attentat de Nice ça a touché tout le monde et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager" explique Vincent. L'expédition va acheminer au sommet 86 galets des plages de Nice, peint en bleu-blanc-rouge et portant chacun le nom d'une victime. "Il y a un slogan que j'aime bien, ajoute Vincent avant son aventure, c'est : ils ont voulu les mettre 6 pieds sous terre nous on les monte à 6 100 mètres d'altitude".

Pour en savoir plus sur l'expédition : Des Azuréens à l’assaut de l’Himalaya pour les victimes de l’attentat de Nice

Vincent explique le but de l'expédition et son engagement Copier