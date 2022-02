Un jackpot de 42.000 remporté au casino du lac du Der

C'est un joli jackpot, c'est même le 5ème plus gros jackpot remporté depuis l'ouverture du casino Joa du lac du Der en 2014. Il a été remporté samedi 5 février. Plus de 42.000 encaissés par une habituée des lieux. Il fait suite à plusieurs gains de plus de 10.000 euros redistribués depuis le début de l'année.