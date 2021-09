Un jackpot historique de 26 millions d'euros remporté au Loto du Patrimoine

Un joueur est devenu samedi soir le plus gros gagnant de l'histoire du Loto français en remportant le jackpot de 26 millions d'euros, le gain le plus important jamais attribué depuis 1976.

Après 13 tirages sans victoire, la cagnotte du Loto avait atteint un record historique de 26 millions d'euros. Ce samedi 11 septembre, un joueur a enfin coché les cinq bons numéros et le numéro chance. Le 3, le 5, le 15, le 33 le 49 et le numéro étoile, le 8. Il remporte ainsi la plus grosse cagnotte de l'histoire du Loto français depuis sa création en 1976.

Une cagnotte historique qui est aussi une bonne nouvelle pour le projet Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine français en péril. Pour chaque ticket acheté, 1,83€ était reversé à la Fondation du patrimoine pour aider à conserver certains édifices historiques de notre pays.

Loin des records de l'Euromillion

Le précédent jackpot record, d'un montant de 24.000.008 euros, avait été remporté à Sarcelles en juin 2011, selon la Française des Jeux (FDJ). Mais ce montant historique pour le Loto reste très éloigné des records de l'Euromillion pour lequel 200 millions d'euros ont été remportés en décembre 2020 dans le sud du pays.

Aucun détail n'a été révélé sur l'identité ou la localisation du vainqueur-record. Il a désormais 60 jours pour se faire connaitre.