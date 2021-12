Racine - un japonais à Reims : le livre pour tout savoir de la cuisine du chef Tanaka

DeRacine, les gourmets connaissent l'adresse, place Godinot à Reims. Un restaurant de quatorze couverts, quatre personnes en cuisine, quatre personnes en salle et aujourd'hui ce livre qui dit beaucoup du chef cuisinier, de sa passion pour le goût, la cuisine et la création. Installé à Reims en 2015, avec son épouse Del. prix public 60 euros.ebtient sa première étoile au guide Michelin en 2017, une deuxième en 2020.

Deux étoiles en moins de cinq ans.

Le livre "Racine" est écrit par Chihiro Masui, écrivaine, auteur et journaliste culinaire née au japon. Son premier contact avec celui que tout le monde appelle Kazu a été plutôt bref." Je lui envoie un mail pour réserver deux couverts pour le mois suivant, il répond juste c'est complet " raconte amusée Chihiro Masui. Quelques années plus tard, c'est lui qui invite l'auteur culinaire à sa table parce qu'il a dans l'idée de faire ce livre de chef. Elle accepte et vient déjeuner avec son photographe. "

On s'installe, on nous sert les premières bouchées et là Waouh lance l'auteure. Mon photographe et moi sommes subjugués"

Quelques mois plus tard, le livre est achevé, 288 pages de photos, de recettes, mais aussi d' hommages aux produits et aux producteurs locaux, à la nature. Chihiro Masui raconte comment chaque mardi, le chef Kazu part avec toute sa brigade ramasser des herbes, des aromates, mais "juste ce qu'il faut pour le nombre d'assiettes qu'il servira".

Kazuyuki Tanaka - Copyright Richard Haughton

Un chef hors du commun. Chaque assiette est une oeuvre d'art. Des couleurs pour les yeux, une explosion de saveurs pour les papilles. Le chef Kazu est précis, méticuleux, il partage ses recettes et assemblages sous la plume de Chihiro Masui. Tout est dans ce livre de 288 pages. Glénat, collection Le verre et l'assiette. Racine - un japonais à Reims. prix public 60 euros.

Des dédicaces à Reims et Epernay

Le chef Kazuyuki Tanaka sera le mardi 7 décembre à 18h la librairie Furet du Nord, rue de Vesle à Reims et le lendemain, le 8 décembre à 17h à la librairie l'Apostrophe à Epernay.