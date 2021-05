Un jardin partagé pour les étudiants du campus du Saulcy à Metz

Beaucoup de Mosellans connaissent le bonheur de savourer les produits qu'on a soi-même planté dans son jardin, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir son propre potager. Alors le collectif Incroyables Comestibles propose de cultiver fruits et légumes dans les espaces publics urbains. Le groupe de Metz gère ainsi une parcelle aux Jardins Jean-Marie Pelt, quelques carrés potagers en ville, et désormais la spirale aromatique et le potager du campus du Saulcy, à côté de la Maison de l'Etudiant, en collaboration avec l'association Pas Assez.

Consommer sain et local

Ce vendredi, des aromates (basilic, menthe, persil...) ont été plantés dans une structure en forme d'escargot, en rondins de bois, de plus de deux mètres de haut : c'est la spirale aromatique. "Cela permet de planter au même endroit tous les aromates, avec un sol adapté à chaque plante : un sol sec et méditerranéen tout en haut, et plus on descend, plus la terre est grasse et humide", explique Nathalie Langlet-Gordts, la coordinatrice nationale des Incroyables Comestibles. Ce concept est utilisé en permaculture.

Dans les semaines qui viennent, un potager sera remis en état : un peu abandonné à cause des multiples confinements, les herbes folles ont repris le dessus. Des poivrons et des aubergines ont déjà pris place.

Les étudiants pourront venir se servir en herbes aromatiques © Radio France - Julie Seniura

Créer du lien social

Plusieurs étudiants sont déjà séduits par ce potager partagé : deux d'entre eux ont planté des pieds de tomates et des radis la semaine dernière. D'autres, comme Fatou, en 4ème année de sciences du langage, sont venus chausser les gants de jardinage ce vendredi : "Non seulement ça me permet de voir du monde, après des mois de crise du Covid, et puis de changer d'air : planter, se rendre utile, c'est important pour moi".

Les étudiants pourront donc venir se servir en aromates et en légumes quand ils en auront besoin. Pas besoin d'être un expert pour se lancer, selon Adélie Marck, membre des Incroyables Comestibles de Metz : "C'est très simple, c'est surtout très satisfaisant de voir les graines qu'on a plantées pousser. Et puis on échange ses connaissances. C'est la beauté du jardin !"

En échange, chacun est libre de donner un peu de son temps, quand il le peut, pour arroser, tailler, suivre l'évolution du jardin. Mais un rendez-vous hebdomadaire est d'ores et déjà fixé pour se retrouver : tous les jeudis en fin de journée, de 16h à 19h.