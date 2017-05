Un jardin thérapeutique pour personnes âgées à Montpellier

Inauguration ce mardi du jardin thérapeutique de la résidence pour personnes âgées Les Aubes, à Montpellier. Les pensionnaires peuvent y faire une balade sensorielle. De quoi combiner soins et plaisirs.

Dans ce jardin thérapeutique, les 89 résidents de l'Ehpad Les Aubes à Montpellier, ont l'occasion de voir des fleurs colorées, sentir de la lavande, écouter le ruissellement d'une fontaine ou bien de croquer dans un grain de raisin quand c'est la saison. La balade sensorielle peut se faire à pied ou en fauteuil.

C'est un jardin méditerranéen pensé au départ par Monique Vertuel-Vila, ex-médecin coordonnateur de l'établissement, parce que c'est "un symbole de résistance et de longévité" dans un établissement qui accueille des personnes âgées en perte d'autonomie ou ayant des troubles cognitifs.

Le jardin aussi est âgé et pourtant il vit- Monique Vertuel-Vila, médecin Copier

Les résidents "sortent de leur chambre, pas dans un but thérapeutique mais pour le plaisir et en fait on les fait travailler" précise Sandrine Couquet, l'ergothérapeute de l'Ehpad. Ils travaillent leurs sens mais aussi leur mémoire.

C'est un espace génial pour nous- Sandrine Couquet, ergothérapeute Copier

C'est un jardin pour tous puisque les familles des résidents peuvent s'y promener aussi. Tout comme les enfants du centre de loisirs du quartier pour un échange intergénérationnel.

Le jardin thérapeutique de la résidence Les Aubes, créé par le Centre communal d'action sociale de la Ville de Montpellier (CCAS), a été inauguré ce mardi en présence de nombreux résidents.