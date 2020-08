"Un jeton pour le Liban", l'opération solidaire de l'association Make Cœur d'Évreux.

"Une goute d'eau et une goutte d'eau, ça fait un océan", c'est ainsi que Bruno de San Nicolas, le président de l'association Make Cœur d'Évreux résume l'opération "un jeton pour le Liban". L'appel est lancé auprès de tous les propriétaires d'imprimantes 3D de France et de Navarre. "Chaque propriétaire d'imprimante 3D produit des chutes, des chutes de filament" explique Marcel Friboulet, chef de projet et inventeur fou. Depuis trois ans, l'association propose de transformer ces déchets en jetons de caddie et valoriser ces quelques centimètres qui restent sur la bobine et "optimiser la matière au maximum". Déjà plus de 10.000 jetons ont été créés. Touchée par le drame qui secoue le Liban, l'association lance une nouvelle opération de solidarité "on a mis les couleurs du Liban, avec le cèdre au milieu et un petit mot en arabe qui veut dire Beyrouth" détaille Marcel Friboulet.

Le jeton pour le Liban, imaginé par Marcel Friboulet. Il a dessiné les plans qu'ils met à la disposition de tous les makers. © Radio France - Laurent Philippot

Pour réaliser ce jeton, Marcel Friboulet a créé les plans et met le fichier gracieusement à la disposition des volontaires en "open source". "Chez eux, ils vont pouvoir réaliser ce jeton" poursuit-il et "après, ils vont nous l'envoyer" au siège de l’association.

Un jeton de chariot en solidarité avec le Liban : reportage de Laurent Philippot Copier

Trouver un réseau de distribution pour ces jetons

"C'est le grand challenge" selon le nouveau président de l’association, Bruno de San Nicolas. Un accord est déjà établi avec la jardinerie Favennec à Évreux, mais l’association voudrait aller plus loin et "recherche sur tout le département et sur toute la France des "makers" qui pourraient mettre des petits stands où nos jetons seraient en vente". Le principe est duplicable à l'infini et il est possible de faire un support pour chaque cause. L'association s'engage à reverser les fonds récoltés à une organisation non gouvernementale ou à une association en France qui a la logistique pour aller faire le dernier kilomètre auprès de la population en détresse, en l’occurrence les Libanais pour ce jeton. Chaque acheteur donne ce qu'il veut pour son jeton "à partir de 50 cents, c'est le prix de revient du mousqueton en métal".

À partir d'un euro, on commence à bien soutenir la cause - Bruno de San Nicolas

Le président en appelle à l'implication de tous, car avec une imprimante 3D domestique, pas possible d'usiner des pièces en très grandes séries, alors"si tout le monde s'y met, on peut générer des dizaines de milliers de jetons en très peu de temps" assure Bruno de San Nicolas.

Marcel Friboulet avec les imprimantes 3D qui lui servent à concevoir les jetons et de nombreux objets, comme des porte-cannes pour les personnes âgées © Radio France - Laurent Philippot

Pour participer à l'aventure, tous les informations sont sur le site internet de l'association Make Cœur.