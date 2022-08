Un jeu de piste pour découvrir Montpellier sans son téléphone portable

Ouvrez les yeux, demandez votre chemin et partez à la découverte des trésors de Montpellier dans un jeu de piste, mais sans smartophone pour vous aider. C'est gratuit et c'est ce mardi de 11h à 18h.

Et si vous partiez à la découverte des trésors de Montpellier dans un jeu de piste ? Jusque là, rien de très original. Mais si pour résoudre les énigmes, vous n'aviez pas le droit à votre téléphone portable ? C'est l'idée que propose ce mardi Phil Marso. Il est l'instigateur des journées mondiales sans téléphone portable.

"Réapprendre à être autonome"

L'idée de ce jeu de piste, c'est d'ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure. "En 2012, il y a eu une coupure de réseau chez un opérateur pendant une journée, les gens étaient paniqués. Car vous avez tout sur votre smartphone : votre GPS, vos contacts, vos rendez-vous. Donc l'idée de ce rallye, c'est justement de réapprendre à être autonome. Je donne une feuille de route et il faut trouver des lieux dans Montpellier avec des petits indices. On peut demander son chemin parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de s'ouvrir aux autres, réintroduire de l'humain et de la curiosité", explique Phil Marso.

"Apprendre à utiliser le téléphone à bon escient"

Phil Marso s'adresse notamment aux jeunes générations qui sont nées avec le smartphone et qui ne peuvent plus s'en passer. "C'est à elles de décider si elles veulent vivre à 100 % avec les technologies. Moi je ne suis pas contre le téléphone portable, mais il faut savoir s'en passer, il faut savoir maîtriser et être capable de s'en servir à bon escient."

Le jeu de piste sans smartphone, c'est ce mardi à Montpellier entre 11h et 18h, et c'est gratuit. Le jeu dure environ une heure. Il vous suffit de vous présenter à la maison des chats, 4 rue de la Carbonnerie à Montpellier avec une canette ou une bouteille en verre, car il y a dans le parcours un petit geste écolo à accomplir.

Les gagnants repartiront avec un exemplaire de la revue "Adikphonia", un magasine qui propose de bonnes idées pour faire un bon usage de son téléphone portable.

Phil Marso Copier