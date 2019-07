Un jeu de piste sur smartphone pour découvrir le château de Valençay autrement

Valençay, France

C'est une nouvelle manière de découvrir le château de Valençay : un jeu de piste sur smartphone vient d'être lancé. Objectif : découvrir l'identité de l'auteur d'un portrait d'un grand diplomate, retrouvé dans les archives du château. Le jeu sera proposé à partir de ce vendredi 12 juillet. Au programme : une quinzaine d'énigmes liées à des lieux ou des éléments du monument. Le château accueille déjà 85 000 visiteurs par an, et il pourrait bien en attirer de nouveaux avec ce nouveau jeu.

Le jeu de piste emmène le visiteur dans les moindres recoins du domaine © Radio France - Manon Klein

Rendre attentif aux détails

À travers ce jeu de piste, les participants sont appelés à regarder le château et son domaine de 53 hectares dans les moindres détails, et c'est ce qui plait à Frédéric Loison, responsable des relations publiques au château : "Il ne s'agit pas d'être toujours devant son écran (...) on est obligés de regarder les détails pour résoudre les énigmes, et donc de regarder vraiment le lieu dans lequel on est."

Autre avantage de ce jeu pour le château : faire découvrir ou re découvrir des recoins un peu délaissés. C'est en tout cas là dessus qu'a travaillé Fabien Gerbault, co fondateur de la start up Foxi equi est à l'origine de ce jeu. "Les gens oublient souvent de passer dans le donjon Renaissance du château, ils sont happés par la cour quand ils arrivent, et ils ne le voient pas (...) L'idée au delà du jeu, c'est de créer des flux de passage dans certaines zones" détaille le jeune homme.

Le château de Valençay accueille déjà 85 000 visiteurs par an © Radio France - Manon Klein

Le jeu de piste est payant. Pour découvrir le château de Valençay via ce biais, il faut débourser six euros, en plus du prix de l'entrée classique.