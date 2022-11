Un jeu vidéo pour aider les patients sarthois touchés par la maladie d'Alzheimer

Et si la pratique du jeu vidéo était l'une des clés pour lutter contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer sur les patients qui en souffrent ? C'est en tous cas le pari qu'a fait l'association France Alzheimer, qui a confié à son antenne sarthoise, au Mans, la mise en place du projet. Toutes les deux semaines, trois patients se relaient lors de séances de 30 minutes sur le jeu X-Torp, développé par la société Curapy, conçu avec l’équipe médicale du CHU de Nice. Une vingtaine de patients en bénéficient depuis le lancement du projet au Mans, début 2019.

ⓘ Publicité

Le joueur doit faire naviguer un sous-marin à l'aide de mouvements repérés par un capteur de mouvements Kinect (Xbox). Il doit naviguer pour affronter d’autres vaisseaux et réaliser des missions sur les différentes îles du jeu. L'idée, c'est de stimuler les capacités cognitives du patient en répondant à des questions et des exercices.

Des effets bénéfiques sur les patients

"Par ses capacités à mobiliser à la fois le physique et le cognitif, ça nous a semblé intéressant et relativement innovant à l'époque et je crois que ça l'est encore aujourd'hui. Ça apporte une stabilité chez certains patients. Les gens qui jouent prennent leurs marques, prennent des réflexes et ils retrouvent des repères. Ça leur permet de reconstituer ces repères et de continuer le jeu. Et en même temps, il y a un aspect ludique et important qui plaît plus ou moins, mais c'est aussi un des aspects de l'attrait du jeu", détaille Jean-Claude Meignan, le président de l'association France Alzheimer Sarthe.

Gilles, 81 ans, fait partie des patients, utilisateur du jeu, il est touché par la maladie d'Alzheimer depuis deux ans. "Je ne trouve plus quelquefois des mots très simples, même des mots que je connais. Ils me viennent pas en tête...", explique l'ancien instituteur. Il s'agit pour lui de sa première expérience avec les jeux vidéo : "C'est une découverte, j'aime bien ça, mais ce n'est pas pour autant que du jour au lendemain. On se retrouve rétabli." Selon Jean-Claude Meignan, qui le suit, les effets sont tout de même visible. "Ça l'aide évidemment au quotidien pour ne pas aller trop vite vers des difficultés, liées à la maladie, qui augmentent." indique-t-il.

Jean-Claude Maignan aimerait qu'à terme, cette innovation puisse être prescrit par les médecins.