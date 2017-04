Un jeu vidéo pour apprendre à conduire

Les auto-écoles proposent désormais à leurs élèves des heures de conduite virtuelle, grâce à un jeu vidéo sur ordinateur accessible en illimité. Une formule qui vient compléter les cours traditionnels de code et de conduite.

C'est une manière de se mettre dans le bain avant de prendre le volant pour la première fois. Certaines auto-écoles, notamment Bouscaren à Montpellier et Nîmes, proposent désormais un jeu vidéo, en plus des cours de code et de conduite. C'est inclus dans le forfait et ça s'appelle "Good Drive".

On appelle ça un "serious game, un jeu où l'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller en dehors de la route, pas toucher des véhicules sinon le jeu s'arrête" explique Cédric Meynier, moniteur. "I**l intègre même des imprévus, comme une personne qui ne freine pas tout de suite** et nous rentre dedans, un piéton qui traverse n'importe quand". Efficace selon lui, car une fois dans une vraie voiture, les élèves ont "déjà vécu sur un écran certaines situations qu'ils arriveront mieux à gérer".

Le jeu est proposé aux élèves dès leur inscription. Ceux qui le souhaitent peuvent l'utiliser avant même d'avoir le code. Il permet également d'automatiser "les bons gestes, comme les contrôles rétroviseurs, le clignotant. les élèves intègrent des schémas de sécurité". Résultat visible dès les premières heures de conduite en conditions réelles selon le moniteur Cédric Meynier. Du point de vue des élèves, c'est aussi très "rassurant" de se mettre en situation avant de prendre le volant d'une voiture. Tom sort de sa première heure de conduite virtuelle, pas mécontent de ne s'entrainer que devant un ordinateur pour l'instant. "Clairement.. commencer avec une voiture je ne suis pas confiant"...

Pour ce simulateur, il suffit d'un écran d'ordinateur, d'un pédalier et d'un volant ou simple manette de jeu. Les élèves y ont même accès de chez eux, en illimité pour s'entraîner s'ils le souhaitent. Après une leçon de conduite, "ça leur permet de retravailler certains points à la maison sans forcément prendre une heure de cours en plus". Gain de temps.. et gain d'argent. Dans cette école le forfait avec 20h de conduite coûte 1180 euros.

