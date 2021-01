Un jeune Albanais menacé d'expulsion : le maire de Mayenne en appelle à la Préfecture

"Monsieur le préfet, derrière mes mots, il y a aussi le coeur d'un père responsable et soucieux de l'avenir de chacun des enfants qui a goûté au bonheur de vivre en France, de vivre en Mayenne" écrit Jean-Pierre Le Scornet dans une lettre ouverte adressée à la Préfecture de la Mayenne.

Le maire de Mayenne demande à l'Etat de revoir au plus vite la situation d'Ivan, un jeune Albanais de 22 ans, menacé d'expulsion, "un exemple d'intégration dans le respect de nos valeurs républicaines, au sein d'une famille stable, unie et aimante" ajoute-t-il, "ce retour imposé en Albanie alors que ses parents ont un titre de séjour et que son petit frère est scolarisé est un déchirement empreint de peur et d'incompréhension".

Ce mercredi matin, Ivan ne s'est pas présenté à la convocation de la gendarmerie qui devait le conduire à l'aéroport de Roissy pour qu'il monte à bord d'un vol vers Tirana, la Capitale albanaise. Il est désormais considéré comme un clandestin confie un responsable de RESF, Réseau Education Sans Frontières.

Un nouveau rassemblement est prévu ce mercredi après-midi devant la Préfecture à Laval. Une délégation sera reçue. Une décision concernant la situation d'Ivan pourrait être prise dans la journée.