Un jeune Ardennais débute en Dordogne un périple à pied pour choisir son futur lieu de vie

Maxime et Marie, sa compagne, veulent quitter les Ardennes, dans un an et demi, pour le sud-ouest. Ils ne savent pas encore pour quelle ville. Alors, ils ont listé 15 critères précis. "Une ville moyenne, assez dynamique, avec un peu de jeunesse, avec une culture, de la nature en extérieur parce que l'on aime bien marcher et puis pas trop loin d'une grande ville comme Bordeaux pour Périgueux."

Une fois les critères définis, quatre villes sont sorties du lot : Agen, Cahors, Brive la Gaillarde et Périgueux. "C'était assez scientifique. Avec les critères, on remplissait un tableau Excel et on notait entre 1 et 10 en fonction de notre intérêt pour les villes par rapport à nos critères. On est tombé sur ces quatre villes-là."

Des critères précis

Alors que sa compagne est restée en Champagne Ardennes, Maxime part à la recherche d'une nouvelle ville où s'installer dans le sud-ouest de la France. Pour l'instant, Cahors, Agen, Brive-la-Gaillarde et Périgueux ont leur préférence. Pour faire leur choix, il va marcher près de 160 kilomètres au total d'ici à la fin de semaine prochaine.

Maxime part ce mardi 9 août. Il va marcher trois jours et deux nuits avec son sac équipé de panneaux solaires. "Il y a tout ce qui est nécessaire pour vivre : de la nourriture, beaucoup de bouteilles d'eau, des vêtements, une tente, un K-Way si jamais on avait un souci météo..."

Périgueux dans son Top 4

Après la théorie, la pratique : il commence son périple de randonnée par Périgueux. Maxime a adoré la capitale de la Dordogne. "Je suis surtout étonné du nombre de petits endroits, de petites places avec des bars, des restaurants, qui existent à Périgueux. Je viens d'une ville dans laquelle on a une grande place et c'est tout. C'est vraiment mignon et sympa ici." Après Brive ce week-end, il enchaîne la semaine prochaine avec Cahors et Agen.