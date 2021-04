Un jeune collégien lance une application pour aider les profs qui font cours à distance

C'est une application inspirée par la crise sanitaire. Un jeune habitant de Quint-Fonsegrives, au sud de Toulouse, a créé pendant le premier confinement Suivix, une application qui permet aux professeurs de faire l'appel pendant leurs cours à distance sur la plateforme Discord, très utilisée par les jeunes. Depuis, son application connaît un vrai succès dans le monde entier.

Une application inspirée par son papa

Maxence a commencé à travailler sur son application l'année dernière, pendant le tout premier confinement, alors qu'il n'était encore que collégien ! Au départ, c'est le papa de Maxence, prof en sciences de l'ingénieur, qui lui a demandé une aide pour pouvoir faire l'appel pendant ses cours à distance. "Pour moi, ça n'était pas juste un flicage administratif, c'est aussi pour m'apercevoir de qui décroche, de qui se déconnecte" détaille Frédéric, le papa.

Un vrai succès

Agé aujourd'hui de 15 ans, Maxence est désormais lycéen en seconde, et il fait parler de lui dans le monde entier puisque Suivix compte aujourd'hui près de 3 300 utilisateurs dans plus de 110 pays. "Ca me fait chaud au coeur, je ne m'imaginais pas du tout que ça prendrait une aussi grosse ampleur" commente le lycéen. L'application n'est plus utilisée par les professeurs pendant ce troisième confinement, car ils ne font plus cours sur Discord, mais elle l'est encore beaucoup dans l'enseignement supérieur.

Le projet de Maxence a même recu une aide du conseil départemental de Haute-Garonne, qui accompagne les projets de jeunes jusqu'à 4 000 euros. L'application Suivix est toujours en évolution. Après y avoir consacré plus de 200 heures de travail, Maxence est en train de la réécrire totalement en ce moment.