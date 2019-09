Vicq-sur-Mer : un jeune couple escroqué recueille des dons pour terminer sa maison

Mathieu et Mallaury Tressos s'installent à Cosqueville, dans la commune de Vicq-sur-Mer, mais ils ont besoin d'argent pour finir le chantier de leur maison après une escroquerie. Le couple organise une randonnée ce dimanche pour lever des fonds.

Mathieu Tressos et sa femme Mallaury ont encore beaucoup à faire pour terminer leur maison.

Cosqueville, France

"Tout se passait bien et puis on a eu la surprise en début d'année : l'entreprise a mis la clé sous la porte", raconte Mathieu Tressos. Ce gendarme mobile de 27 ans, originaire de Montebourg avait imaginé cette maison il y a deux ans avec sa femme Mallaury. Une maison en containers pour s'installer dans le Cotentin, dans un quartier neuf de la commune de Vicq-sur-Mer.

Tout à faire

Pris de court, car la société n'avait pas cru bon les prévenir, le jeune couple se retrouve sans rien alors qu'ils avaient déjà payé la maison. Les containers sont à Montmarin-sur-Mer sur le site de l'entreprise. Ils parviennent à les récupérer et les apporter, à leurs frais, sur leur terrain à Cosqueville. Mais la maison est loin d'être habitable. "Il y a encore tout à faire, soupire Mathieu Tressos. La plomberie, l'électricité, l'isolation extérieure, bardage etc."

Heureusement, les deux jeunes gens peuvent compter sur les ressources en bricolage de leurs familles. Mais le nerf de la guerre manque : l'emprunt bancaire et le soutien des proches ne suffit plus pour terminer le chantier.

Appel aux dons

Les Tressos ont donc lancé une cagnotte Leetchi en ligne pour récolter des fonds. La mairie de Vicq-sur-Mer leur a aussi apporté une aide logistique et proposé d'organiser un événement. D'où cette randonnée : Mathieu et Mallaury aiment marcher et appellent à la solidarité autour de l'événement.

Il y aura trois départs : le premier à 9h30 pour un parcours de 12 kilomètres, puis 10 heures pour 9 km et enfin 10h30 pour 5 km. L'inscription se fait une demi-heure avant à la mairie, au prix de 5 euros. Un ravitaillement aura lieu sur le terrain de la maison pour que les participants puissent se faire une idée de l'ampleur de la tâche.