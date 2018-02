Elsa Gautherot, une dijonnaise de 24 ans, passionnée d'équitation, prendra la route début mars avec ses deux compagnons, son cheval Kany et Ufa sa mule. Un voyage qu'elle prépare depuis quatre ans, avec un objectif : oublier la montre et retrouver le goût des choses simples.

Dijon, France

"Oublier la montre et vivre au jour le jour", c'est l'objectif du voyage d'Elsa Gautherot. Elle s'apprête à parcourir la France avec son cheval et sa mule. Cette passionnée d'équitation prépare son projet depuis quatre ans.

Voyager léger et en autonomie complète

Elle part seule avec ses deux compagnons, et "n'attend rien" dit-elle, "c'est le principe de cette liberté, je prends ce qu'on me donnera, ça permet d'apprécier les petites choses simples de la vie". Elle n'a pas arrêté de parcours précis et prendra le temps qu'il faut. "Je vais partir de manière autonome, l'idée c'est de trouver chaque soit un endroit pour bivouaquer et trouver un coin d'herbe pour mes animaux."

Elsa Gautherot Copier

Un rêve de gamine, mais un projet bien préparé

La solitude ne lui fait pas peur, d'ailleurs elle n'a pas le sentiment de partir seule. "le fait de voir une personne seule avec deux équidés, un chargé et un monté, les gens s'interrogent, sont curieux, et ça permet d'engager la discussion, et ça créée une relation sociale."

Tout est possible - Elsa Gautherot

Un périple par les chemins de forêt, les champs et les petites routes s'il le faut. Le parcours n'est pas arrêté, et se fera en fonction de l'état des troupes."Ma seule limite, c'est l'état de mes chevaux. Si eux ne sont pas bien, j'arrêterai pour eux".

Elsa Gautherot est passionnée d'équitation depuis l'âge de 7 ans - Jean-Claude Gautherot

Le seul rendez-vous fixé, c'est d'être à Millau au printemps, pour retrouver d'autres cavaliers au long cours comme elle. Ce sont d'ailleurs leurs récits de voyages à cheval et partout dans le monde qu'ils l'ont inspirés et aidés à mener ce projet à terme.

Un voyage pour lequel cette jeune salariée d'une association de protection de l'environnement, a du économiser près de 10.000 euros pour concrétiser ce rêve. Un projet pour lequel elle a obtenu deux bourses, celle de l'Atelier Mobilité Léo Lagrange à Dijon, et celle du Comité Local d'Aide au Projet (CLAP) de la Région Bourgogne-Franche-Comté, soit 1250 euros au total.

Pour la suivre, direction sa page Facebook.