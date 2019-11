Un jeune étudiant clermontois au Parlement Européen pour parler d'extrême-pauvreté

On appelle ça du "lobbying". 30 jeunes activistes de l'association ONE ont multiplié les rendez-vous ce mardi avec une trentaine de députés européens. Leur but : les convaincre de s’engager à défendre des mesures et un budget ambitieux pour lutter contre l’extrême pauvreté, particulièrement en Afrique.

Originaires de toute l’Europe, ils ont été sélectionnés parmi les 300 jeunes Ambassadeurs de l'association fondée par Bono. Leur première journée de lundi s'est consacrée à de la formation sur les institutions européennes, le budget européen et les techniques de plaidoyer. Puis, ce mardi, ils ont été au contact d'eurodéputés, dans des rendez-vous formels comme dans des discussions dans un couloir. Au total, ils ont obtenu 29 rendez-vous.

Mbaye étudie l'économie à Clermont-Ferrand

Parmi les 5 français sur place au Parlement Européen, il y avait donc un clermontois. Il s'appelle Mbaye Ndoye Faye. Originaire du Sénégal, il est venu étudier à Clermont-Ferrand à l'école d'économie. A 27 ans, il entame sa deuxième année de master en "économie du développement" avec une spécialité sur les finances publiques. Il a rencontré deux députés roumains Traian BĂSESCU, marqué à droite, et Dragoş TUDORACHE ainsi que le député français de la France Insoumise Younous Omarjee. Son but : leur demander de se consacrer à l'extrême pauvreté.

"L'Union européenne doit tenir ses promesses envers les populations les plus pauvres en décidant d'allouer 0,7% du revenu national brut d'ici 2030. Cette première mesure doit être respectée"

Pourquoi s'est-il engagé dans cette aventure ? La réponse de Mbaye Copier

Des leçons de plaidoiries et d'anglais

A la fin de leur entretien, ils ont été réceptifs. "Ils ont décidé d'étudier l'appel que l'association ONE leur a lancé" explique le jeune étudiant en économie. Pour lui, cette expérience a été très positive. "Les techniques de plaidoirie m'ont été très utile. Et puis, grâce à la formation, j'ai pu améliorer mon niveau d'anglais" estime-t-il.

A son retour à Clermont-Ferrand, le jeune homme va reprendre ses cours. Il a l'intention de "prolonger" son travail d'activiste dans son travail. Il veut devenir expert fiscal auprès d'institutions internationales.