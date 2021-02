Un jeune garçon porteur de trisomie 21 veut réaliser son rêve au zoo de La Flèche

Faire un stage au zoo de La Flèche, c'est le rêve de Jules, jeune garçon porteur de trisomie 21. Originaire de Besse sur Issole dans le Var, son CV a été relayé sur twitter par la productrice Sophie Pillonca. Elle lui avait donné un rôle dans le film "Apprendre à aimer" diffusé le 6 septembre 2020 sur M6. La réalisatrice a notamment mentionné le zoo de la Flèche, Sophie Cluzel (Secrétaire d'état chargée des personnes handicapées), et la chaîne de télévision France 4 chargée de la diffusion de la série "Une saison au zoo" pour accentuer la visibilité du CV de Jules sur le réseau social Twitter.

Il a découvert le zoo de La Flèche à la télévision

Le garçon de dix-sept ans a déjà effectué plusieurs stages dans des fermes pédagogiques et parcs animaliers du Var, mais le zoo de La Flèche reste un véritable rêve. "Il a découvert le zoo de La Flèche à la télévision quand il avait huit ans, depuis s'est resté comme l'objectif de sa vie. Il est vraiment très motivé et on voudrait pouvoir réaliser son rêve", insiste la mère de Jules.

France 4 a déjà fait remonter la demande de Jules au zoo de La Flèche.