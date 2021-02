VIDÉO - Un jeune valenciennois transgenre ne parvient pas à changer officiellement de prénom

Un Nordiste de 24 ans se bat depuis 2019 avec le service d'état civil de sa commune de naissance. La mairie de Valenciennes refuse de lui accorder son changement de prénom. Né fille, il se sent garçon, et utilise le prénom masculin Kay depuis 2013. C'est ce qu'on appelle la transidentité.

Âgé de 24 ans, Kay Gueulle est né fille et se sent garçon. Sa ville natale, Valenciennes, refuse son changement de prénom.

Un habitant de Lille, né à Valenciennes, dénonce la discrimination dont il est victime, en tant que personne transgenre. Né garçon dans un corps de fille, il a choisi le prénom masculin Kay. Un prénom qu'il veut faire valider par l'état civil, comme la loi le prévoit dans certains cas, mais il n'y parvient pas.

Sa première démarche remonte à mai 2019 auprès de la ville de Valenciennes, qui a transmis le dossier au procureur, et d'audiences en rendez-vous, en procédure d'appel, la décision finale est : non. Le changement de prénom n'est pas considéré comme légitime.

Ses parents l'appellent Kay

Et pourtant : ce prénom, Kay le porte depuis plus de sept ans, depuis 2013. Au fur et à mesure, tout son entourage l'a adopté, y compris ses parents. Son prénom de naissance, prénom féminin, n'existe plus pour lui. Tous ses courriers, factures, jusqu'à sa carte bancaire, sont au nom de Kay. Il ne comprend donc pas pourquoi l'état civil refuse de l'officialiser : "c'est très dur, cette violence administrative", constate-t-il, "normalement le changement de prénom ne doit pas être une problématique qui prend autant d'ampleur".

Nous ne sommes pas reconnus comme des êtres humains

Dans sa réponse, le procureur de la République demande notamment à Kay des photos, démontrant qu'il a l'apparence d'un garçon. Lui qui est sous traitement hormonal estime que ça ne devrait pas entrer en ligne de compte. Il dénonce une méconnaissance de la transidentité : "c'est invisibiliser notre existence. Nous ne sommes pas reconnus comme des êtres humains. On est un peu vus comme des aliens". Le taux de suicide chez les personnes transgenres est sept fois plus élevé que la moyenne nationale.

Kay a l'intention de déposer une nouvelle demande auprès de la ville de Lille, où il habite désormais. Kay et ses soutiens ont lancé une pétition sur internet, ainsi qu'un compte Instagram.

Nous avons contacté la municipalité de Valenciennes, qui n'a pas répondu à nos sollicitations.