Un jeune joueur de l'US DAX Basket rencontre Rudy Gobert, la star de NBA

Avec une dizaine d'autres jeunes, il a gagné un concours sur les réseaux sociaux qui lui a permis de faire le voyage à Paris ce samedi 18 septembre et d'échanger un moment privilégié avec son idole : Rudy Gobert, champion de NBA et médaillé d'argent avec l'équipe de France de Basket. Emilien Dulucq, 17 ans, joueur de l'US Dax Basket, a encore des étoiles dans les yeux.

C'est un moment qui "restera gravé à vie" pour le jeune Landais : "C'était comme à la télé ! J'avais l'impression d'être devant ma télé sauf que je pouvais le toucher, je pouvais parler avec lui."

Après quelques balles échangées, les jeunes ont pu demander des conseils et poser des questions à la star de NBA. Emilien Dulucq avait préparé la sienne : " Je lui ai demandé si il préférait gagner une médaille aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, ou si il préférait gagner un titre avec son équipe Utah Jazz en NBA. Il m'a répondu que finalement il n'avait aucune préférence. Les joueurs NBA ils ne pensent qu'à ça, le titre ils donneraient tout pour l'avoir. Mais la saveur d'être Français et de ramener une médaille d'or pour l'équipe de France, comme il a le sentiment d'être français, ça compense."

Sympathie et simplicité

En répondant aux questions des autres jeunes, Rudy Gobert a beaucoup insisté sur la notion de travail pour réussir dans le sport. "Ce qui m'a surpris c'est cette sympathie, cette simplicité. Quand on lui posait des questions il essayait de détailler ses réponses. Il était très impliqué. On avait l'impression que ça lui donnait beaucoup de plaisir !"

"Bonne saison à l'USD" dédicace de Rudy Gobert sur le maillot du club landais - Emmanuel Dufau

Le moment qui a le plus marqué Emilien Dulucq : un exercice de lancé franc. "On avait deux essais, personne ne l'avait mis. Moi je loupe le premier de peu et le deuxième je me suis dit 'C'est pour Rudy' et je l'ai mis. Je lui ai dit et il m'a dit 'C'est cette mentalité là qu'il faut avoir'."

Pas de jalousie chez les joueurs de l'USA Dax Basket, Emilien assure que ses coéquipiers étaient contents pour lui. Petit bonus du voyage : il leur a rapporté un maillot dédicacé avec un petit mot spécial pour le club landais.