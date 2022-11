VIDÉO - Un jeune Landais joue contre le numéro 1 mondial de tennis Carlos Alcaraz

Maël Cointepas en rêvait. Après sa participation à Roland-Garros comme ramasseur de balles en juin dernier, le joueur de tennis de 13 ans originaire de Castets et licencié du club de Saint-Vincent-de-Paul dans les Landes a eu l'honneur de rencontrer Carlos Alcaraz. Il a même joué contre le numéro 1 mondial ce jeudi 3 novembre, lors des 8e de finale du Masters Paris-Bercy, le deuxième plus gros tournoi de tennis organisé en France. Un échange d'une minute environ que le jeune Landais n'est pas près d'oublier.

Une belle surprise : "Cet échange avec Alcaraz n'était pas prévu"

Depuis trois ans, c'est un rituel, Jérôme Cointepas se rend une journée à Paris avec ses deux fils, pour assister aux rencontres du Masters Paris-Bercy. "Cet échange avec Alcaraz n'était pas prévu, raconte Jérôme, également coach au club de Saint-Vincent-de-Paul. À la fin du premier match, le gagnant envoie une balle dans le public, celui qui l'attrape a la chance d'aller taper avec le joueur qui remporte le deuxième match de la journée et il se trouve que c'est le numéro 1 mondial qui a gagné."

"C'est un monsieur qui était à côté de nous qui a attrapé la balle mais il ne savait pas jouer donc Maël s'est porté volontaire, poursuit-il. On est tous les trois passionnés par ce sport, c'était un grand moment."

"C'est un modèle pour moi, j'aime bien son style" - Maël Cointepas

"C'est une chance, c'est une des seules fois dans ma vie que pourrais le faire,témoigne timidement Maël. J'étais très content mais j'avais beaucoup de stress aussi." Sur la vidéo, on n'y voit que du feu, l'adolescent ne manque pas une balle. "Je lui ai serré la main, il m'a demandé mon classement et après on a tapé." 24 heures se sont écoulées et il n'arrive toujours pas à y croire : "Ça fait trois ans qu'il est professionnel, c'est un modèle pour moi, j'aime bien son style."

En plus de jouer avec son idole, le jeune Landais est reparti avec des autographes, "il a signé ma balle et un serre-poignet avec lequel il a déjà joué", mais aussi avec la tenue officielle du tournoi et une raquette.

L'espoir de retourner à Roland-Garros

Actuellement classé 15/5, Maël joue au tennis en club depuis l'âge de 8 ans. D'après son père, il fait partie "des dix meilleurs joueurs du département" chez les garçons nés en 2009. Prochain objectif : retourner à Roland-Garros comme ramasseur de balles.

Maël a déjà passé les sélections l'an dernier, cette fois il doit seulement envoyer une lettre de motivation d'ici fin décembre. Il devrait avoir une réponse en janvier ou en février.