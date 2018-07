Une commémoration particulière de la guerre de 14-18 en Lorraine. Un jeune malien, hébergé près de Nancy par des particuliers, s'est recueilli sur la tombe d'un soldat malien mort pour la France il y a un siècle. Il porte le même nom que lui et vient de la même région au nord de Bamako.

Champenoux, France

Une prise de parole solennelle au milieu d’un cimetière militaire près de Nancy pour une commémoration particulière. Le jeune homme s'est recueilli sur la tombe d'un soldat malien tombé pour la France, il y a 100 ans, en 1918. Ce pourrait être son arrière-grand-père, il vient de la même région que lui, au nord de Bamako.

Bréhima Diarra, un jeune malien, orphelin, a quitté son pays à 17 ans, après de la prison en Libye et après le décès de huit camarades noyés en Méditerranée. Il existe une dizaine de Diarra morts il y a cent ans dans les cimetières militaires français. Autour de lui des militants de l'association Un Toit pour les Migrants.

En discutant avec les militants qui l’hébergent, la coïncidence est troublante pour ce jeune africain qui a toujours entendu dire que son arrière-grand-père, venu en France en 1915, n’est jamais retourné en Afrique.

Brigitte, militante de RESF estime que la France a un devoir de mémoire. Copier

Un devoir de mémoire pour un jeune orphelin qui a fui son pays et qui espère une régularisation par le préfet de Meurthe-et-Moselle pour pouvoir retourner à l'école et trouver un apprentissage. Au milieu des centaines de tombes, ce vendredi, à la nécropole militaire de Champenoux, près de Nancy, des militants associatifs et d’autres jeunes africains se sont réunis pour une cérémonie très solidaire.

Le soutien des militants

Le jeune africain, mis à la rue en France à 18 ans, est hébergé chez des particuliers dans un village près de Nancy et soutenu par des militants de l'association Un Toit pour les Migrants qui fédère des citoyens solidaires. Les militants du Réseau Education Sans Frontière (RESF) et de la Ligue des Droits de l’Homme ont écrit au préfet de Meurthe-et-Moselle et au président de la République pour demander une régularisation de ce jeune majeur.