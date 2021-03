Un jeune médecin généraliste haut-viennois entame un tour de France des remplacements... en camping car !

Il prend la route ce vendredi, pour six mois. Fraîchement diplômé, Martial Jardel, jeune médecin généraliste du Dorat, lance une initiative tout à fait originale : un tour de France en camping car, pour aller remplacer ses confrères débordés, notamment en zone rurale et dans les déserts médicaux.

Il prend la route ce vendredi, pour six mois. Fraîchement diplômé, Martial Jardel, jeune médecin généraliste de 30 ans, originaire du Dorat en Haute-Vienne, lance une initiative tout à fait originale, qui est sûrement une première : un tour de France en camping car, pour aller remplacer ses confrères débordés partout où il y en a besoin, notamment en zone rurale et dans les déserts médicaux.

"Voici le coeur du réacteur", dit dans un grand sourire Martial Jardel, en présentant l'intérieur de son camping-car de 7 mètres, qui va l'emmener sur les routes de France jusqu'à fin août prochain. "Ce sera mon camp de base, itinérant, d'un remplacement à l'autre", explique-t-il. Au plus près des 11 lieux de consultations fixés à travers toute la France. "Les patients ne vont pas venir dans mon camping-car" précise le jeune praticien, "c'est juste mon logement et mon moyen de transport, ce qui me permet de m'affranchir de la problématique du logement, et du coup d'avoir accès à plus de remplacements, notamment _auprès de médecins qui sont dans des territoires isolés, qui ont peu accès aux remplaçants_, et qui prennent peu de vacances".

Il va vivre durant 6 mois dans son camping-car, sur la route des remplacements © Radio France - Alain Ginestet

Car c'est bien la finalité de cette initiative originale : donner un peu d'air à des confrères surbookés, durant deux semaines à chaque endroit. Certains généralistes attendent d'ailleurs ce remplaçant tombé du ciel comme le Messie. "_Il y a des médecins qui me disent : tes dates seront les miennes parce que je n'en peux plus_, donc je dois souffler, et c'est quand tu veux" explique le jeune généraliste, "et puis il y a les médecins qui tout simplement avaient prévu de prendre des vacances, et qui sont ravis de trouver un remplaçant". Qu'ils n'auraient peut-être pas eu sans Martial Jardel, tellement il est compliqué, par endroits, de faire venir des internes pour des vacations ponctuelles dans les cabinets ruraux.

En faculté, la médecine générale est la voie de garage. C'est un peu : "bon, ben si vous n'avez rien d'autre, vous ferez médecin généraliste". C'est vraiment dommage !

Martial Jardel attend aussi beaucoup de cette expérience pour lui-même. "J'espère qu'elle me fera grandir sur le plan professionnel parce que ce sont des territoires de santé que je ne connais pas du tout" dit ce jeune homme brillant, lui-même fils de médecin généraliste dans le Nord de la Haute-Vienne. Et qui défend becs et ongles la médecine générale, à ses yeux pas forcément toujours très bien valorisée. "En fac de médecine c'est même un peu la voie de garage", avoue-t-il, "c'est un peu : bon, ben si vous n'avez rien d'autre, vous ferez médecin généraliste, et ça c'est vraiment dommage parce que c'est la plus belle des médecines, sans doute celle de l'Art médical par excellence".

Le Docteur Martial Jardel, originaire du Dorat en Haute-Vienne (87) © Radio France - Alain Ginestet

"On est le médecin de premier recours", poursuit Martial Jardel, "et _on a quand même beaucoup de réponses sur beaucoup de choses_. Que ce soit sur un problème gynécologique chez une jeune femme de 25 ans, que ce soit un problème d'arthrose chez une personne âgée de 95 ans, ou que ce soit une roséole chez un enfant de 3 ans, on doit chaque fois trouver une réponse, c'est notre métier et c'est ce qui le rend passionnant" s'enthousiasme le jeune praticien.

Martial Jardel, prêt à partir sur les routes de France © Radio France - Alain Ginestet

"En territoire rural, comme il y a en plus un accès difficile aux médecins spécialistes et aux examens complémentaires, le généraliste est obligé d'aller plus loin dans la prise en charge, et c'est cela qui rend la médecine générale rurale passionnante" conclut le jeune médecin, qui prend donc la route ce vendredi pour être en place dès lundi matin 8 heures à Sancerre, dans le Cher. Suivront le Jura, le Haut-Rhin, la Meuse, le Nord, la Manche, le Morbihan, les Landes, l'Ariège, le Vaucluse, et fin août la Corse.

Le "Tour de France des remplacements" de Martial Jardel - ©letourdefrancedesremplacements.com

> En savoir plus : Consultez le site internet du Tour de France des remplacements ou le compte Instragram letdfdesremplas.