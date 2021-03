Un jeune périgourdin cartonne sur Tik Tok avec des vidéos de moto

C'est le réseau social numéro 1 chez les jeunes. Tik Tok fait un carton en ce moment. Le principe est simple. Il s'agit d'une application mobile sur laquelle chacun peut créer et partager des petites vidéos de moins d'une minute. Certains y dansent, d'autres parlent de leurs passions ou font des vidéos humoristiques.

Le réseau social réunit 11 millions d'utilisateurs en France et 800 millions à l'échelle mondiale. Et il y a des périgourdins qui se démarquent dessus. C'est notamment le cas de Néo, @Neo_PX sur l'application. Il est suivi par près de 20 000 personnes. Sur son compte, le jeune homme de 18 ans qui vit à Périgueux se filme sur sa moto ou donne quelques conseils de mécanique.

300 000 vues pour une vidéo

Il s'est inscrit il y a tout juste un an et ne s'attendait pas à ce succès. "Au début, je trouvais le concept marrant et mes potes me disaient de me lancer pour partager ce que je faisais. Parce que j'ai des amis qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une moto. Donc, je me suis dit "je vais me filmer et vous faire kiffer !"", explique Néo. C'est surtout une vidéo qui l'a fait connaître. "C'est lors d'un rassemblement urbain dans la zone de Marsac. J'ai souhaité filmer ça pour montrer un peu l'ambiance et ça a fait le buzz". 300 000 vues pour sa vidéo.

Depuis, il tente d'entretenir et de faire grossir "sa commuté" (le réseau de personnes qui le suivent) et on est loin du simple passe temps. "Il faut interagir avec ceux qui nous posent des questions. Il faut aussi, quand on poste une vidéo, bien réfléchir aux Hashtag du moment (les tendances actuelles) pour toucher le plus de monde et faire grossir la communauté." Chaque vidéo demande aussi un peu de préparation et de montage.

De nouveaux projets et des partenariats

Et Néo ne compte pas s'arrêter là. Il est en train de nouer des partenariats avec des garages périgourdins, même s'il ne souhaite pas rémunérer son activité. De nouveaux projets de vidéos sont aussi en cours parmi lesquels celui de construire lui-même sa propre moto, le tout diffusé sur Tik Tok.