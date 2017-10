Un jeune pongiste breton rêve de participer aux JO de 2024

C'est l'histoire d'un jeune breton qui a été repéré très vite pour son talent de pongiste (joueur de ping-pong). Aujourd'hui, Jules Rolland est à l'INSEP, l'institut national du sport à Paris où il s'entraîne très dur pour atteindre son rêve : participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Entouré de ses parents, sa petite sœur et son petit frère, Jules Rolland profite de ses week-ends pour se ressourcer ici en Bretagne, à Chantepie, dans le sud de Rennes. Il prend un peu de repos bien mérité, dit-il, après des semaines plutôt chargées pour lui. "C'est un rythme qui est vraiment difficile, surtout à l'INSEP où on est toujours soit en cours soit à l'entraînement, mais bon moi je me suis très vite adapté", confie-t-il. "On peut enchaîner jusqu'à 30 heures d'entraînement par semaine, détaille Jules. Mais, bon, il faut savoir ce qu'on veut", enchaîne Jules.

Il s'est bien adapté, c'est le cas de le dire. Il a intégré le centre de formation français l'an dernier en terminale S et a fini diplômé avec une mention très bien! Aujourd'hui, il entame une licence de maths physique. "J'aimerai bien devenir ingénieur si je ne réussi pas dans le ping-pong, détaille-t-il. On verra, mais aujourd'hui, je suis à fond dans le sport!"

Tombé dans le ping-pong à 4 ans

C'est en regardant son père jouer dans le club de Thorigné-Fouillard, près de Rennes, que Jules plonge dans ce sport. "J'ai commencé à jouer à 4 ans, dans le même club que mon père et je ne l'ai jamais quitté depuis, se souvient-il. J'ai commencé à bien jouer et en seconde j'ai rejoins le pôle espoir de Rennes où j'ai eu des horaires aménagées pour m'entraîner un peu plus. Après, j'ai rejoins l'INSEP à Paris en terminal". La suite, on la connaît. Et c'est donc une tradition familiale d'être pongiste puisque même son frère Tom s'est mis au tennis de table.

"Mon objectif, c'est vraiment de participer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. C'est encore loin, je sais qu'il y aura beaucoup de travail mais avec beaucoup d'envie, je pense pouvoir y arriver", sourit Jules.

À l'INSEP, il a l'occasion de croiser beaucoup de sportifs français, des stars qui plus est : "Teddy Riner s'entraîne juste à côté de nous, ça fait parti des choses super que l'on peu vivre ici. Et puis l'autre fois j'ai croisé Thierry Henry. Moi qui adore le foot, j'étais très content!", s'enthousiaste Jules. Ça fait partie, aussi des joies

Ne pas délaisser les études pour autant

A côté du ping-pong, il veut quand même continuer à poursuivre ses études. Après son bac S mention très bien obtenu l'an dernier, Jules s'est lancé dans une licence maths physique "pour devenir ingénieur, dit-il. Après ingénieur dans quoi, je ne sais pas encore mais ça correspond bien à mes capacités". Ses parents le surveillent quand-même du coin de l'oeil, le conseillent aussi. Mais respecte sa décision de mettre en avant plutôt sa passion : "Ils me rappellent quand-même qu'à tout moment je peux avoir une blessure ou que ma carrière peut s'arrêter. Il faut donc que je continue mes études, j'en suis bien conscient", conclue le breton.

Prochaine échéance pour lui avant les JO, le championnat d'Europe junior de tennis de table l'an prochain, pour commencer à se faire un nom dans le milieu.