Un jeune quatuor se fait voler ses instruments au festival Pablo Casals à Prades

À l'heure qu'il est, deux instruments et un archet restent introuvables.

Tout avait bien commencé pour les quatre jeunes musiciens du quatuor Philia. Présents à Prades pour suivre un stage organisé dans le cadre du Festival de musique Pablo Casals, les futurs professionnels répétaient chaque jour au lycée Charles Renouvier. En partant, ils laissaient leurs instruments dans la salle de répétition, comme ils ont l'habitude de le faire au Conservatoire supérieur de Paris, là où ils étudient.

Mais dans la nuit de vendredi à samedi, tout bascule. Les quatre instruments sont volés. Les deux violons, l'alto, le violoncelle, ainsi qu'un archet dans un étui à part. Depuis, les jeunes musiciens, âgés de 17 à 20 ans, remuent ciel et terre. "Nous avons porté plainte", raconte Luka Ispir, l'un des violonistes. "Nous en avons parlé autour de nous, nous avons publié quelque chose sur notre page Facebook et grâce à ce message, nous avons retrouvé les deux violons, aux pieds d'une poubelle non loin du lycée."

Toujours deux instruments et un archet dans la nature

Pas de nouvelle de l'alto de Camille Bonamy. "On ne s'est pas rendus compte que l'accès au lycée était plus large, que d'autres personnes, à part les musiciens, pouvaient y accéder." Selon Luka Ispir, les grilles du lycée étaient fermées, mais pas le lycée.

Le violoncelle de Lisa Strauss, lui aussi, reste introuvable. "Cet instrument a été fabriqué pour mon père il y a une quinzaine d'années. Un violoncelle extraordinaire ! Il est d'une grande valeur affective pour moi, je me voyais faire toute ma vie de musicienne avec lui."

Le quatuor devait se produire en concert ce dimanche et ce lundi, non loin du Canigou.

Ce dimanche soir, la direction du festival restait injoignable.

Caractéristiques des instruments

Le violoncelle se trouve dans une boîte blanche, l'alto dans une boîte grise avec des autocollants, et l'archet dans un tube noir. Si vous repérez les instruments, vous pouvez contacter la gendarmerie de Prades, au 04 68 96 39 77.

Le modèle de la boîte du violoncelle. - Capture d'écran

Le modèle de la boîte de l'alto. La boîte recherchée a des autocollants. - Capture d'écran