Un jeune Rouennais invente une "ruche connectée", au secours des abeilles

Beelinked pourrait bien révolutionner le quotidien des apiculteurs. Cette invention normande est le fruit du travail du Rouennais Paul Michel, 19 ans. Le jeune homme, apiculteur amateur avec son père, est à l'origine d'une ruche connectée, qui permet de suivre la santé des abeilles à distance et lutter contre la mortalité. Il a reçu le troisième prix du concours annuel "Innovez" de Sciences et Vie Junior.

En quelques mots, d'où vous est venu ce projet?

Avec mon père, je pratique l'apiculture depuis que j'ai 10 ans environ, ça fait bientôt une dizaine d'années, et on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes avec les ruches, à savoir la disparition des abeilles. Une année on a perdu la quasi totalité de nos ruches, et on était très embêtés, surtout que ça s'est passé pendant l'hiver. Il faut savoir que lorsqu'on est apiculteur, on ne peut pas trop intervenir sur la ruche en hiver à cause des conditions de froid, etc, et donc c'est très difficile de savoir comment se porte l'essaim l'hiver. Donc, la première idée, c'était d'arriver à avoir un outil qui permettait de suivre ce qu'il se passait au sein de la ruche. Et puis, dans un deuxième temps, s'est ajouté un système de tiroirs qui vient simplifier des manipulations sur la ruche et éviter de soulever des kilos de miel, notamment lorsqu'on fait la récolte.

Qu'avez-vous donc installé ? Comment ça marche ?

Le système est un système d'électronique embarqué avec des capteurs. On a des capteurs de température et d'hygrométrie qui viennent renseigner des conditions à l'intérieur de la ruche. On sait que l'essaim cherche à rester dans des gammes d'humidité et de température relativement fixes. Une hausse, ou une trop forte baisse, notamment en hiver, peut indiquer un problème dans l'essaim. Ces capteurs sont amenés à évoluer, je compte en rajouter certains pour avoir plus d'informations.

Dans une première version, ces données étaient accessibles par SMS, c'est-à-dire que l'utilisateur envoyait un SMS au module et le module renvoyait les données de la route. Il se trouve que c'est très interactif, c'est très chouette, car on peut avoir tout en temps réel, le problème, c'est que ça nécessite d'envoyer des messages très régulièrement si on veut un suivi relativement constant de ce qui se passe en intérieur. Et donc j'ai amélioré ça légèrement, maintenant cela envoie, à temps régulier, les données directement sur un serveur Internet qui permet de tracer des courbes et voir l'évolution des différentes données.

Vous travaillez aussi sur un autre système, sur le risque que peuvent représenter les frelons asiatiques.

Oui, c'est l'objectif des améliorations qui sont à venir. D'abord ajouter un capteur de poids, puisque le poids est aussi un très bon indicateur de la santé de la ruche, et donc, vous l'évoquiez, des capteurs de son. On peut imaginer mettre un capteur à l'extérieur de la ruche et donc capter une certaine fréquence puisque les frelons asiatiques battent des ailes à une certaine fréquence et sont reconnaissables au son. On peut donc savoir si une ruche est prise d'assaut. On peut imaginer ce système également à l'intérieur de la ruche, puisqu'il existe des chants qui sont émis par la reine et qui permettent aussi de témoigner de l'état de l'essaim, notamment, par exemple, s'il veut esseimer, c'est-à-dire se diviser en deux à une certaine période de l'année, ce que les apiculteurs n'espèrent pas vivre puisque ça affaiblit énormément les colonies.

Le prix que vous avez reçu est une vraie reconnaissance pour vous ?

C'est un rêve d'enfant. J'étais très ému de recevoir ce prix, et puis, c'est aussi une reconnaissance du travail, de l'investissement, puisque ça demande beaucoup de temps consacré dans cette invention, cela fait très plaisir évidemment.

A la clé 1000 euros. A quoi vont-ils servir ?

Probablement un dépôt de brevet, puisque cela a un certain coût également, et puis l'achat de matières premières, etc pour commencer, probablement des premières séries et voir ce que ça donne en terme de production et donc commencer à réfléchir à une industrialisation.