Un jeune Sarthois, atteint de trisomie 21, sacré double champion du monde de cross

Un champion Sarthois mis à l'honneur. Jason David, atteint de trisomie 21, s'est vu remettre la médaille d'honneur de l'Adapei à Allonnes ce mardi 24 janvier. Une récompense qui fait suite à son titre de double champion du monde de cross en sport adapté, en décembre dernier à San Diego aux États-Unis.

"C'est un grand champion"

À 33 ans, Jason est déjà médaillé d'or. Une victoire historique pour sa première participation au championnat. "Je suis content, doublement content", se réjouit le jeune homme. Ses parents ne cachent pas non plus leur fierté : "c'est incroyable, on est extrêmement fiers", confie sa maman. "C'est un grand champion", ajoute son papa avec un grand sourire.

Jean-Marie et Annie sont les premiers supporters de Jason. Ils lui ont d'ailleurs transmis sa passion du sport. "Il aime la course à pied parce qu'on est des coureurs, il voulait faire comme nous", raconte sa mère. Avant d'atteindre ce niveau, Jason s'est énormément entraîné. "C'est un travail de tous les jours, il est très persévérant", insiste Annie. "Au début, ce n'était pas évident mais après quelques années, il dépassait les autres", renchérit Jean-Marie.

Une source d'inspiration

Aujourd'hui, plus rien n'arrête Jason. Le Sarthois cumule les médailles et est devenu une source d'inspiration pour les personnes handicapées. "Il court chez les valides, on a ouvert une porte, insiste son père. Maintenant, beaucoup de personnes en situation de handicap font de la course à pied parce que Jason était le premier".

"Ça fait grandir le monde du handicap, présice la mère de Jason. On peut prouver aux autres que c'est possible, si on est passionnés, on peut y arriver". Maintenant direction la Turquie pour Jason, où il participera début mars aux championnats du monde et d'Europe de cross en salle.