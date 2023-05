"Un jeune sur trois" dit avoir récemment été victime de discrimination, alerte la Défenseure des droits

Elle sera ce lundi une des premières intervenantes du festival "Me parle pas d'âge !" , organisé par le Département au Rocher de Palmer à Cenon, sur le thème "A-t-on encore le droit d'être jeune ?". La Défenseure des droits, Claire Hédon était ce mardi l'invitée de France Bleu Gironde, pour parler de son rôle vis-à-vis de la jeunesse. "Une des priorités de mon mandat est d'aller au plus près des jeunes", assure-t-elle. Et comme l'ensemble de la population, l'essentiel du travail de la Défenseure des droits concerne les droits des usagers des services publics qui représentent "80% de nos réclamations".

ⓘ Publicité

"Les jeunes, sur toutes leurs aides, sont massivement non-recours", explique-t-elle, estimant à "à peu près 50 %" le nombre de jeunes qui ne demandent pas les aides auxquelles ils auraient droit. Claire Hédon les appelle à contacter le 39 28, la plateforme de la Défenseure des droits, où "on a des écoutants qui peuvent passer trois quarts d'heure au téléphone" pour aider "à essayer de comprendre quels sont les droits auxquels on a accès", notamment les aides au logement à destination des étudiants.

40% des jeunes victimes de discrimination se taisent

Autre pilier du travail de la Défenseure des droits : la lutte contre les discriminations. Et là aussi, explique-t-elle, les jeunes en sont particulièrement victimes. "Un jeune sur trois dit avoir été victime de discrimination dans les cinq dernières années", constate-t-elle, citant une enquête faite fin 2021 avec l'Organisation internationale du travail , contre "une personne sur cinq en population générale".

Elle évoque des discriminations liées à "l'origine, au sexe, à l'orientation sexuelle". Et, sur ces victimes, "quatre jeunes sur dix disent n'avoir rien fait. Même en parler à quelqu'un". Là aussi, Claire Hédon les invite à contacter le 39 28, qui propose d'entamer des médiations pour améliorer leur situation.