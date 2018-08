Labéjan, France

Bastien Dal Lago vit à Labéjan dans le Gers. Il devait se rendre jeudi 23 août à l'aéroport de Toulouse, direction l'Irlande pour des vacances de six jours. Il envoie donc le week-end dernier un mail pour demander à l'avance une assistance électrique. La compagnie lui répond et lui annonce qu'il ne pourra finalement pas prendre son vol à cause de son fauteuil. Le sien pèse 180 kilos, soit 60 kilos de plus que ce que peut supporter Aer Lingus, la compagnie irlandaise qui devait assurer le voyage.

Première fois que son fauteuil ne passe pas pour un vol

Bastien Dal Lago, tétraplégique depuis des années suite à un accident lors d'un match de rugby, ne comprend pas. Grand habitué des voyages, il a pris plusieurs fois l'avion pour aller à Paris, en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis. Son fauteuil ne lui avait jamais porté problème jusque-là. Bastien Dal Lago est d'autant plus étonné qu'il n'existe aucune législation européenne sur un poids maximum pour les fauteuils en avion.

En attendant, Bastien Dal lago a fait une croix sur ses vacances en Irlande. Il veut au moins se faire rembourser son voyage par la compagnie aérienne Aer Lingus. Il va aussi rentrer en contact avec l'Association des Paralysés de France pour faire connaître son cas et faire en sorte que cela ne se reproduise plus.