Un job dating pour les jeunes diplômés organisés à Amiens

Un job dating est organisé ce jeudi matin au quai de l'innovation à Amiens. Sept jeunes diplômés, participants depuis février au dispositif First Emploi vont tenter de décrocher un poste.

Amiens, France

Sept jeunes diplômés âgés de 21 à 27 ans ont une matinée pour tenter de décrocher un premier poste. Ils participent ce jeudi matin à un job dating organisé au quai de l'innovation par Amiens Métropole. Ces jeunes participent depuis le 14 février au dispositif First Emploi qui consiste à leur proposer un accompagnement pour préparer ces premiers entretiens.

Des séances de coaching individuelles ou collectives

Les jeunes retenus pour ce dispositif bénéficient de trois mois de coaching explique Laurence Deker, chargée de mission au service emploi-insertion d'Amiens Métropole. Des séances individuelles ou collectives animées par un coach pour travailler sur les techniques de recherche d'emploi : préparation d'un CV, sélection et prise de contact avec les entreprises. L'objectif est aussi de les aider à préparer ces entretiens, à gagner confiance en eux insiste Laurence Deker. Ces jeunes sortent du système scolaire, universitaire ou des grandes écoles et ne maîtrisent pas les codes du monde du travail selon cette chargée de mission. First Emploi est là pour les accompagner à être autonome dans leurs recherches.

Déjà un jeune embauché !

Sur les neuf jeunes participants initialement au dispositif, un d'entre eux a déjà décroché un emploi : un CDD d'un an temps plein. Deux autres sont dans l'attente d'une réponse après avoir passé des entretiens d'embauche. Un des jeunes a aussi décroché un stage pratique en entreprise détaille Laurence Deker ravie de ces premiers résultats et dont vous retrouvez l'interview ici.

Le dispositif First Emploi devrait être renouvelé par Amiens Métropole.