Un joli coup de pouce pour le refuge pour chiens de Saint-Roch à Marseille

400 kilos de nourriture viennent d'être offerts au refuge Saint-Roch par la fondation "30 millions d'amis"

Au milieu d'un parc de 8000 m2, une cinquantaine de box, comme des petites maisons avec terrasses : voilà où vivent les chiens recueillis par le refuge Saint-Roch, un espace créé en 1984 par le père Pestre. Les chiens passent d'ailleurs une grande partie de leurs journées ici en totale liberté

Ce sont ces conditions d'accueil, d'entretien, qui ont valu au refuge Saint Roch ce coup de main de la fondation "30 millions d'Amis". Dans le cadre de son opération "Agir pour l'Adoption", elle offre en cette fin d'année une aide alimentaire d'urgence.

"C'est un plus qui s'ajoute, et qui nous permet de bien... enfin encore mieux les nourrir ! " Claude Rocchia, la présidente du refuge

400 kilos de nourriture viennent ainsi d'être apportés au refuge Saint-Roch. Ces boîtes mélangées à des croquettes représentent l'équivalent de 2 mois de nourriture dans ce refuge

"Tous les refuges autour de nous sont essentiels : il y a plus de misère que de place. Et nous, on essaie de faire en sorte que les chiens se sentent comme à la maison, heureux. Ils sont en liberté des heures et des heures tous les jours, ils sortent dans un parc, se baignent.." Jean-Marc Richard, bénévole