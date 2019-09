Un joueur de l'OLB se gare sur une place handicapée : le club fait amende honorable

Orléans, France

Orléans, mercredi soir, vers 18h30. Laurent Rabier, militant communiste et ancien instituteur, passe devant le Palais des Sports et constate qu'une voiture de l'OLB est stationnée sur une place réservée aux personnes handicapées. Il prend une photo et la poste sur Facebook :

La photo fait très vite le tour des réseaux sociaux, à tel point que le club de basket orléanais est contraint de réagir ce jeudi matin :

Le club reconnaît "un comportement inadmissible"

"Il y avait mercredi soir une réception avec les abonnés et les bénévoles du club, explique Didier Nourault, le président de l'OLB, le joueur - que nous avons identifié - devait être à la bourre, et il s'est vite garé sans faire attention, mais évidemment, ça n'excuse rien." Et d'enfoncer le clou : "C'est un comportement qui n'est pas normal, c'est un manque de civisme, qu'on ne souhaite absolument pas voir au sein du club, bien entendu."

Didier Nourault assure que "_ce problème va se réguler très très rapidement_. Même si en amont on avait déjà sensibilisé les joueurs, certains viennent d'autres pays et d'autres cultures, et on sait que, malheureusement, l'éducation des joueurs de haut niveau est parfois à revoir, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille au sein du club." Le joueur "sera sermonné en interne", précise l'OLB.

Cette affaire illustre aussi le souci récurrent de manque de places de stationnement pour l'OLB, puisque le parking réservé derrière le palais des sports est en fait partagé entre le club et les services municipaux : "Il n'y a pas suffisamment de places pour l'ensemble des joueurs et le staff", souligne Didier Nourault. Un souci qui devrait disparaître avec l'entrée en service de Co'Met, prévue dans deux ans.