Un joueur de niveau professionnel pour le club de Rugby Gueretois

Un nouveau joueur-clé pour le RCG-C. Le club de Fédérale 3 recrute un nouveau botteur. Ramiro Alvarez arrive tout droit d'Espagne, du club d'Alicante. Une équipe qui évolue en 1ere division, un des niveaux les plus élevés au delà des Pyrénées.

Avec un grand sourire timide, presque gêné, Ramiro Alvarez fait l'effet d'un élève poli et modeste qui découvre sa nouvelle classe, et pourtant c'est bien lui qui sera au premier rang.

Cet Italo-Argentin de 32 ans arrive d'Alicante, un club qui évolue en 1ere division espagnole, un niveau professionnel. Il est recruté a Guéret pour occuper un poste clé: celui de botteur, le joueur chargé de transformer toutes les pénalités.

"Ça me fait plaisir , c'est une belle expérience, assure d'une voix douce Ramiro Alvarez, dans chaque équipe le N°10 est important. Je joue bien avec les pieds. Ça fait deux ans que je n'ai pas tapé les poteaux, donc ce n'est pas un problème."

Ramiro Alvarez a déjà joué en France, pas très loin d'ici "Il y'a 10 ans, j'étais en Fédérale 2 a Châteauroux, j'y suis resté un an de 2008 à 2010. Ça me fait plaisir de revenir par ici"

Ramiro Alvarez portera le N°10 © Radio France - Olivier Estran

Une plus-value pour l'équipe

"On est contents de notre coup, ça faisait un an qu'on était sur sa piste, explique Nicolas Puydebois, le coordinateur du RCG-C. On est une équipe jeune avec 24 ans de moyenne d'âge, lui c'est un "10 pur", avec de l’expérience (Il a aussi joué en Argentine en D1 à La Plata). Ça va nous aider, c'est un joueur humble qui parle français, c'est une plus-value pour notre équipe."

A peine 24 heures après son arrivée Ramiro Alvarez dispute son premier entrainement avec ses nouveaux co-équipiers. Coup de pied puissant et réception impeccable, Marvin Delfour découvre celui qui sera son binôme:

"Jusqu'alors j’étais le seul botteur de l'équipe, explique le jeune prof de sport de 24 ans, forcément ça met un peu la pression, là je sais qu'on a un joueur d'expérience, et ce sera bien pour encadrer les petits jeunes de l'équipe première."

Premier entrainement pour la nouvelle recrue © Radio France - Olivier Estran

Effectif quasiment au complet

Cette année le RCG-C ne compte aucun départ , et pour l'instant 6 arrivées. Aux côtés de Ramiro Alvarez, on trouve Paco Kilama, un pilier de 36 ans , Clément Fontaine 2° ligne de 24 ans , Mathieu Ric 19 ans , un joueur formé au club, Yoann Lamardelle 3° ligne de 39 ans et Pierre-Emmanuel Intsaby , passé par la Fédérale 1 à Rouen.

Le président Jean-Claude Tanty espère recruter encore "un à deux joueurs pour renforcer les lignes avants, mais la concurrence est rude. On doit rivaliser avec les clubs de la Haute-Vienne qui tentent eux aussi de trouver des joueurs."

Notez le dans votre agenda: la nouvelle équipe du RCG-C sera présentée le 13 septembre au stade Cher-du-Prat, deux jours avant la reprise du championnat de Fédérale 3 (un déplacement à Sancerre).

D'ici là, le RCG-C disputera un match amical le 23 août sur la pelouse d'Isle en Haute-Vienne.