Un joueur de Top 14 devient docteur en biologie marine

C'est sa deuxième passion : la biologie marine. Entre sa carrière de rugbyman et la plongée, Alan Brazo ne choisit pas. Il mène les deux, de front. Le troisième ligne de l'USAP, qui évolue en Top 14, a validé mi-janvier sa thèse en océanologie à l'université de Perpignan. Pendant plus de sept ans, il a étudié le corb , un poisson méditerranéen. À 30 ans, Alan Brazo est donc désormais docteur en biologie marine.

"L'élaboration de la thèse a pris plus de temps que prévu, en raison de ma carrière de rugby, expliquait le joueur ce mercredi matin sur France Bleu Roussillon. Je travaillais pendant les journées de récupération, pendant les trajets en bus pour les matchs à l'extérieur, pendant les vacances."

Un parcours spécial pour les sportifs professionnels

À Perpignan, Alan Brazo est un peu précurseur. Il a bénéficié d'un dispositif spécial avec la cellule EBPP , qui permet aux sportifs de haut et de bon niveau, ainsi qu'aux étudiants artistes ou handicapés, de suivre les cours avec des aménagements particuliers. "Il a commencé aux prémices de la cellule et la réussite d'Alan a permis de faire monter le dispositif en puissance", confirme Caroline Perche, la vice-présidente vie étudiante et culture à l'université de Perpignan.

