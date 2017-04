Un joueur du Loto remporte 13 millions d'euros à Redon

C'est le troisième plus gros gain jamais gagné en Ille-et-Vilaine, le deuxième plus important de l'année en France. Un habitant du pays de Redon a décroché 13 millions d'euros au Loto, lors du tirage du 15 mars. L'heureux gagnant souhaite rester anonyme.

La responsable du Mag Presse de Redon est ravie. Cela fait 3 ans et demi que Fabienne Hemery-Kerlau tient le commerce et jusqu'ici le plus gros lots décroché, c'était 10.000 euros, mais désormais c'est un gros chèque de 13 millions d'euros qu'elle pourra afficher derrière la caisse. L' heureux gagnant, elle le connait bien. Il joue au Loto très régulièrement et toujours les mêmes numéros : le 25, le 5, le 46, le 36, le 31 et le numéro chance, le 8. C'est quand il est venu valider son ticket qu'il a découvert la grosse surprise. " Il est resté calme ", explique la responsable.

Une maison et des voyages

L'heureux gagnant , qui souhaite rester anonyme, a déjà une idée de ce qu'il va faire de ses 13 millions d'euros, du moins en partie. Il a fait savoir à la Française des jeux qu'il souhaitait avant tout acheter une maison et voyager.

Il devance d'un million d'euros le dernier gain obtenu dans le département en 2016. 20 collègues de travail avaient raflé un jackpot de 12 millions d'euros à Vitré. Depuis le 1er janvier, c'est la cinquième fois qu'un jackpot Loto est remporté. En 2017, il s'agit de la première fois qu'un joueur breton devient millionnaire. La cagnotte avait été mise en jeu le 18 février dernier, avant d’enchaîner 11 tirages sans gagnant, pour atteindre 13 millions d'euros. Il s'agit de la plus longue série de tirage sans gagnant de l'année.