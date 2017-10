Un joueur du Stade de Reims lance une marque de vêtements pour aider le Brésil

Le milieu de terrain brésilien Diego Rigonato a imaginé un concept pour aider les plus démunis dans son pays. Des t-shirts sous la marque "onsestpasvu" dont les recettes serviront à organiser des opérations au Brésil. Son premier projet est prévu pour le mois de juin prochain.

Samedi après-midi à Lens, Diego Rigonato a inscrit le but qui a permis au Stade de Reims de s'imposer sur la pelouse lensoise (0-1). Une fois le ballon au fond des filets, le Brésilien a fêté son but face caméra en se masquant le regard avec sa main. Son geste était destiné à promouvoir sa nouvelle marque, onsestpasvu, un nom né de sa volonté de rassembler les gens dans son pays, sans forcement les connaître. "Comme j'aime bien créer des trucs comme par exemple quand je dessine à la maison, j'ai voulu faire une marque qui me représente pour faire un geste pour le Brésil" explique Diego. "Je fais beaucoup de gestes pour le Brésil avec des amis mais là je me suis dit pourquoi ne pas faire quelque-chose, moi-même. Ma femme m'a aussi aidé à trouver l'idée. Onsestpasvu, ça veux dire je fais un geste pour une personne que je ne connais pas. Ça veux aussi dire : tu donnes, mais tu ne vois pas."

Organiser un grand repas au Brésil

Diego Rigonato a ainsi lancé son idée. Il est en train de finaliser les modèles de t-shirts. Un site internet permettra de se les procurer. Et son premier projet est très clair dans sa tête. "Au début de mois de juin, avec l'argent récolté, je veux faire un grand banquet, une repas sur une place publique au Brésil. ce sera pour tout le monde, pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui n'en n'ont pas, pour ceux qui ont rien, pour celui qui est blanc, qui est noir, rouge (sic), ils viennent manger et quand c'est fini, c'est bon, on rentre à la maison, on s'est pas vu..."

Les Brésiliens du Paris Saint-Germain espérés...

Même s'il ne veut pas faire de buzz et encore moins de business avec sa marque; "cela ne va pas me rapporter un seul euro, je ne veux pas faire de business", précise Diego, il espère secrètement que la communauté brésilienne qui évolue dans le championnat de France pourra lui donner un coup de main. Et pourquoi pas les Brésiliens du Paris Saint-Germain. "J'en ai parlé à Maxwell au Paris Saint-germain (ancien joueur brésilien du PSG, désormais coordinateur sportif du club), on va envoyer les t-shirts et puis on verra bien..."

Les t-shirts seront prochainement disponibles sur un site internet qui sera bientôt mis en ligne.