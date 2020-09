Un joueur gagne un million d'euros avec un ticket validé aux Pennes-Mirabeau

Et vous vous feriez quoi avec un million d'euros ? Un joueur fidèle a sans doute des idées plein la tête, il vient de remporter cette coquette somme après avoir joué à l'Euromillions My Million. Et c'est dans les Bouches-du-Rhône aux Pennes-Mirabeau que le joueur a eu la main heureuse, le ticket a été validé au Bar Tabac du Tunnel. D'après la Française des Jeux c'est un joueur fidèle qui "ne loupe aucun tirage et coche toujours ses numéros fétiches". Il s'est d'ailleurs confié à la FDJ lorsqu'il a pris connaissance de son gain.

"J'ai toujours cru que ce moment magique m'arriverait un jour et c'est aujourd'hui." (le gagnant)

Ce n'est pas la première fois dans les Bouches-du-Rhône que cette somme est remportée, la dernière fois c'était à Marseille, le 7 août 2020. La plus grosse somme gagnée à l'Euromillions My Million dans le département depuis 2005, est de 100.028.670 euros. C'était en septembre 2009 à Venelles.