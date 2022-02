Un jour sans chasse par semaine négocié au niveau local ? Ça existe déjà en Drôme, avec des limites

Les accords locaux permettant une journée de chasse interdite par semaine, "ça existe déjà en Drôme ! certainement comme ailleurs, ce sont des consensus locaux, qui peuvent être négociés entre la mairie, les ACCA, tout le monde" rappelle le président de la fédération des chasseurs drômois Rémi Gandy. Oui, mais il y a des limites expliquent plusieurs maires du département.

Exemple à Taulignan, où un Vauclusien avait été tué en décembre 2017 lors d'une battue aux sangliers. Au mandat précédent, le conseil municipal des jeunes s'est entendu avec l'ACCA - Association Communale de Chasse Agréée - , et la chasse est interdite sur les terrains communaux les mercredi. Une bonne initiative pour le maire Jean-Claude Martin, "mais vous sautez la rivière et vous êtes sur une autre commune, où ce n'est plus la même chose" souligne-t-il.

Gilbert Chareyron est le maire de Cliousclat, où une ramasseuse de champignon a été tuée par un chasseur en 2006. Il ne voit pas l'intérêt d'un arrêté municipal. "C'est plutôt à l'Etat d'agir, pour qu'il y ait une mesure générale. Je veux bien prendre un arrêté, mais les gens ne connaissent pas la limite de la commune. Ce serait plus logique au plan étatique, ou au moins au plan départemental."

Une commune va dire par exemple le mercredi on interdit la chasse, et l'autre va dire non ce sera le jeudi, ça n'aura pas de sens pour la population - le maire de La Motte Chalancon, lui-même chasseur

La chasse pratiquée essentiellement sur des terrains privés

La réalité du terrain démontre aussi que les compétences des maires et élus locaux sont limitées. Laurent Combel, lui-même chasseur et maire de La Motte Chalancon, insiste sur le fait que les municipalités ont la main seulement sur les terrains communaux.

"La chasse est pratiquée à 85% sur des propriétés privées, avec qui les ACCA sont conventionnées, donc ont les autorisations." Contrairement aux randonneurs ajoute Laurent Combel. "Et puis il y a des ACCA qui composent avec des terres privées, communales, mais aussi domaniales". Sur ces domaines, comme des terrains privés de l'Etat, c'est l'Office National des Forêts qui gère, et qui encadre les journées de chasse autorisées, souvent trois jours par semaine. "Le reste du temps, la chasse est fermée sur les terrains domaniales ! les gens peuvent se promener" conclue-t-il.