Un journal pour lutter contre les troubles psychiques à Metz

Une conférence de rédaction dans un centre social de réhabilitation de Metz. Depuis octobre dernier, deux fois par semaine, sept patients se retrouvent autour d'une table pour débattre des sujets qu'ils souhaitent traiter. Un exercice insolite, mais aussi salvateur pour ces personnes atteintes de troubles psychiques.

Une personne sur huit présente un trouble mental dans le monde. Il peut s'agir d'anxiété, de TOC (troubles obsessionnels compulsifs), de dépression, de bipolarité, de schizophrénie, de troubles du comportement alimentaire etc. Pour limiter ces symptômes et améliorer leur santé mentale, le centre messin organise des ateliers cuisine, sport mais aussi journal !

L'aide-soignante Solange anime l'atelier rédaction au centre de réhabilitation de Metz. © Radio France - Emma Dehoey

À partir d'octobre dernier, l'idée est lancée. "Au fil du temps, ils se prennent de passion pour ce travail", raconte Solange, aide-soignante dans le centre, qui porte le projet. Il y un organigramme avec le rédacteur en chef, le critique, le dessinateur et l'éditorialiste. "Chacun a son rôle, il gagne tous en estime de soi".

Déconstruire les clichés autour de la santé mentale

Dans ses éditos, Cédric décrypte la "stigmatisation", encore prégnante sur la santé mentale. "J'étais victime de TOC sévère et de phobie sociale. Lorsque j'interagis avec quelqu'un je ressens beaucoup de honte et des regards malveillants, témoigne courageusement Cédric. Je me suis toujours senti déconnecté par la société. Aujourd'hui, cela va beaucoup mieux."

À l'écoute des témoignages de ses patients, Solange a les yeux embués. Très émue de leur évolution "flagrante". "Ils sont transformés, jamais ils n'aurait pu six mois avant parler au micro, comme ils le font maintenant. J'ai l'impression de faire réellement mon travail de réhabilitation, car cela fonctionne."

"Ce journal, c'est un exutoire pour moi" - Camille, atteinte de troubles de la concentration

Camille, atteinte de troubles psychiques va bientôt devenir pair-aidante. © Radio France - Emma Dehoey

Rédiger des poèmes sur la dépression et écrire des blagues sur les troubles psychiques... Autant d'activités ludiques et thérapeutiques. Affectée par des troubles de la concentration et une dépression profonde, Camille a été hospitalisée pendant plusieurs années. Férue de lecture, ce journal était pour elle un "exutoire". "Cela me fait du bien de mettre par écrit ce que je ressens, c'est une thérapie." Aujourd'hui, la situation de la jeune femme s'est nettement améliorée. Elle se forme pour obtenir le diplôme de pair-aidante : "En m'appuyant sur mon expérience vécue, je veux aider d'autres à s'en sortir."

Ils prévoient déjà de publier le deuxième numéro du journal en juin.