VIDEO : Un journaliste niçois raconte cet instant ou sa vie a été menacée en Ukraine

Alexis Gilli est un journaliste niçois qui revient d'Ukraine, il livre son témoignage. Ses images et reportages seront diffusés prochainement sur France Télévision.

Vous revenez du sud ouest de l'Ukraine, qu'est ce qui vous a marqué ?

"La transition entre la manière dont s'organise la vie. Dans certaines villes, cette transition est impressionnante. Entre ce qu'étaient ces villes en février et mars, à savoir des villes barricadées qui s'attendaient à une offensive imminente et aujourd'hui des villes qui, quelque part, retrouvent un semblant de vie normale, à quelques mètres d'un front qui est de plus en plus sanglant."

Vous avez été menacé ?

"Ça se passait dans un contexte de tension extrême. C'était la première semaine du début de la guerre. Les milices urbaines assuraient la défense de la ville. C'étaient les balbutiements d'une résistance qui était très mal organisée. Chacun s'improvisait défenseur de sa ville. On a alors des jeunes qui s'arment violemment, qui nous prennent pour des espions. Ils nous mettent en joue. A cette époque, on se retrouvait régulièrement dans des situations assez ambiguës."

Comment avez-vous fait pour calmer la situation ?

"C'est une situation assez régulière. _Ça paraît assez extrême comme situation mais c'est quotidien_. On y était confronté en mai, février, mars. Aujourd'hui, on a des cartes de presses exprès."

Comment vont les Ukrainiens que vous avez rencontrés ?

"Il y a ce contraste qui est très important entre Odessa et les villes de l'Ouest. On assiste à des scènes de vie quotidienne des gens qui retournent au café, qui achètent des glaces et qui vont se balader. _A côté de ça, à 50 ou 60 kilomètres à peine, il y a des villes qui sont extrêmement frappées par les nombreux bombardements des civils, envoyés au front._"

La reprise des territoires depuis plusieurs jours, l'avancée des Ukrainiens, cette contre offensive, comment la vit-on là bas ?

"Difficile de dire si ça marque réellement un tournant comme ça a été annoncé par la plupart des médias occidentaux et même par les Ukrainiens eux mêmes. En tout cas, c'est une fierté pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, on voit que la contre offensive, quelque part, a mené ses fruits parce qu'on voit une réponse russe qui est ferme et qui est forte."