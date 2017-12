21000 Dijon, France

Prendre une photo avec le père Noël, se faire offrir un petit cadeau... Ce samedi c'est une journée festive qui était organisée avec des animations et un goûter salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne. Une journée loin d'être superflue. En 2003, selon les chiffres de la mairie, 150 enfants avaient été conviés. Mais devant le nombre de plus en plus important de familles en difficulté, en 2017, ce sont plus de 1 350 cartons d'invitation qui ont été envoyés!

La salle des États avait des allures festives ce samedi! © Radio France - Thomas Nougaillon

Souad est maman de 4 enfants de 7, 9, 13 et 15 ans. Elle vit dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche. Cette journée est un plus pour elle. Cette mère de famille n'est -en effet- pas en mesure d'offrir des cadeaux à ses enfants à Noël. "Je ne pourrais pas offrir les cadeaux aux enfants, le petit goûter, le moment convivial, je trouve que c'est sympa de faire ça" dit cette maman. "Cela fait aussi des petits souvenirs à raconter à l'école" poursuit Souad.

Souad, une maman de la Fontaine-d'Ouche Copier

Romaric de l'école de cirque gonfle des ballons aux enfants © Radio France - Thomas Nougaillon

Romaric de l'école de cirque de Longvic, lui était déguisé en clown, au beau milieu de la salle des Etats, il a gonflé des ballons toute la journée pour leur donner tout un tas de formes sous les yeux d'enfants ébahis. "On donne du sourire aux enfants, on fait des cadeaux et ça ça n'a pas de prix". Un peu plus loin derrière un stand qui déborde de cadeaux, Éliane, bénévole au Secours Populaire explique son bonheur d'être là. "Tout à l'heure on a eu un petit tout content d'aller ouvrir son petit cadeau, il déchirait son petit paquet, pour lui c'était une découverte, c'était sa première fois, c'est super quand on voit des petits comme ça!"

Reportage Copier

Les bénévoles du Secours Populaire offraient des cadeaux aux enfants © Radio France - Thomas Nougaillon

Maïté Loriot, travaille pour la mairie de Dijon, elle est responsable du conseil municipal des enfants à l'origine du projet. Elle nous dit d'où proviennent les jouets offerts ce samedi. "Ils proviennent de généreux donateurs Dijonnais qui en voyant l'affiche dans 80 points de collecte notamment les écoles et la maison des associations ont eus la possibilité de déposer des jouets durant un mois et demi (une opération de collecte organisée du 2 octobre au 10 novembre dernier ndlr.) ces jeux ont été remis en état, triés, nettoyés et emballés par l'ESAT de Quétigny pour cette journée festive". L'Établissement et service d'aide par le travail a mobilisé ses lutins pendant un mois pour que ces jeux soient dans un excellent état, réparer la poupée à qui il manquait un bras, ou pour compléter un puzzle...

Maïté Loriot de la mairie de Dijon au sujet des "généreux donateurs" de jouets Copier

Lui aussi était là! © Radio France - Thomas Nougaillon

Et la fête n'est pas tout à fait finie pour ces enfants puisque la ville de Dijon, dans le cadre d'un Noël solidaire, va offrir 600 places pour des spectacles culturels et des manifestations sportives. Elles auront lieu entre le 8 janvier et le 28 février 2018. Ce sont des concerts à l'auditorium, au Zénith ou encore des matchs de la JDA, du DFCO, du Stade Dijonnais et des Ducs.