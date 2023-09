Un jubilé contesté autour de la chapelle du Mont des Alouettes en Vendée

Un rassemblement particulier se tient ce samedi au Mont des Alouettes, près des Herbiers en Vendée. Il y a 200 ans, en septembre 1823, la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI, demandait que sur ce lieu symbolique des guerres de Vendée soit érigée une chapelle. Celle-ci ne se sera construite et inaugurée qu'en 1968. Pour commémorer le vœu de la duchesse d'Angoulême, l’association « Jubilé de la Vendée », a invité plusieurs personnalités dont le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, descendant des Bourbons. Une messe, des animations et des concerts sont prévus toute la journée. Pour dénoncer ce rassemblement, des associations et syndicats de gauche appellent à une contre-manifestation, habillés en "gueux", cet après-midi aux Herbiers, à partir de 15h30 place des Herbauges.

