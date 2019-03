Un juge toulousain autorise des personnes électrosensibles à refuser le compteur Linky

Toulouse, France

C’est une première victoire pour les opposants au compteur Linky . Pour la première fois, un juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a entendu les plaintes des personnes ne supportant pas le compteur Linky pour des raisons médicales. Prenant appui sur des certificats médicaux versés aux débats, le juge ordonne à Enedis de ne pas installer le Linky chez ces particuliers et oblige la distribution de courant électrique « propre » sans CPL (courant porteur en ligne, courant à haute fréquence injecté dans les installations par Linky ).

Enedis aurait déjà fait appel de cette décision de justice.

Un certificat médical à l’appuie

Depuis plusieurs mois, l'avocat Toulousain Mtre Christophe Léguevaques et son collègue parisien Mtre Arnaud Durand ont engagé pour le compte de 5500 particuliers auprès de 22 tribunaux en France.

"Jusqu’à présent, les juges des référés refusaient de trancher, et préféraient rejeter les demandes, laissant le juge du fond statuer, ce qui laisse les mains libres à Enedis dans sa pose forcée des Linky", expliquent les avocats.

« C’est une étape importante, estime Mtre Arnaud Durand, certains demandeurs ne pouvaient plus vivre chez eux car leur domicile était devenu insupportable. Cette décision respecte leur dignité de malade ».

Un première brèche pour les anti-Linky

« C’est plus qu’une pierre dans le jardin d’Enedis, cette ordonnance confirme que l’installation du Linky n’est pas obligatoire pour le consommateur qui peut refuser une telle installation, ajoute Mtre Christophe Lèguevaques. Certes, il nous reste encore du chemin à parcourir pour convaincre la justice de l’urgence d’agir. Mais rappelons-nous que les dangers de l’amiante ont été révélés dès 1906 et qu’il a fallu attendre 1996 pour que ce produit soit interdit, tant les intérêts financiers et industriels prévalaient sur la santé des populations », conclut-il.

Le combat des anti compteur Linky se poursuit , avec de nouvelles audiences prochainement à Versailles, Nanterre, Grenoble, Evry, Narbonne, Nevers et Tours